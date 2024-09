Citroën Ami presenta la serie speciale AMI TONIC in edizione limitata

Citroën ha annunciato il lancio della serie speciale AMI TONIC, che celebra il quarto anniversario della rivoluzionaria minicar elettrica Ami. Caratterizzata dalla nuova tonalità Night Sepia, questa versione limitata si distingue per il suo look raffinato e deciso, posizionandosi come l’alto di gamma della linea Ami.

La nuova AMI TONIC presenta elementi distintivi come le barre al tetto nere e dettagli decorativi esclusivi, che aggiungono un tocco sportivo e funzionale alla vettura. Con dettagli grafici energizzanti e stimolanti, questa serie speciale riflette una nuova e vibrante sfaccettatura del carattere di Ami, rendendola un’icona di espressività.

Una delle caratteristiche che hanno reso Citroën Ami un successo di mercato è la possibilità di personalizzazione. Con un’ampia gamma di accessori, i clienti possono creare una vettura unica che rispecchi la propria personalità. AMI TONIC amplifica questa caratteristica, offrendo un look distintivo e dinamico che si sposa perfettamente con un’esperienza di guida che unisce stile, esclusività e accessibilità.

Dal suo lancio nel 2020, Citroën Ami ha venduto oltre 50.000 unità in 14 Paesi, ridefinendo la mobilità urbana e periurbana con le sue dimensioni compatte, il motore completamente elettrico e la facilità d’uso. In Italia, Ami continua a dominare il segmento delle minicar elettriche, con una quota di mercato del 43% ad agosto 2024. La sua versatilità e popolarità la rendono una scelta apprezzata anche in altri mercati.

La serie speciale AMI TONIC è già disponibile su AMI STORE, al prezzo competitivo di 9.190 €, con tutti i benefici degli ecoincentivi. Con la serie speciale AMI TONIC, Citroën continua a dimostrare il suo impegno verso l’innovazione e lo stile, offrendo ai clienti un’opzione esclusiva e raffinata nel panorama delle minicar elettriche.