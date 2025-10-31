Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Published

Halloween segna una svolta per Citroën Ami, che continua a ridefinire i codici della micromobilità grazie alla nuova edizione limitata Dark Side. A partire dalla notte di Halloween, gli appassionati potranno ordinare questa vettura al prezzo di 8.890 euro, con le prime consegne previste per gennaio 2026.

Per la prima volta, la Citroën Ami sfoggia una livrea completamente nera. “Per l’occasione, Ami sfoggia per la prima volta una livrea completamente nera, caratterizzata da elementi della carrozzeria Black Night, valorizzati da dettagli grafici bianchi (adesivi e copricerchi).” Un’innovazione che non solo sottolinea l’anima giocosa e anticonformista del veicolo, ma che introduce anche un tocco di ribellione ed eleganza, rappresentando il lato oscuro del Watt.

Dal 2020, la Citroën Ami ha trasformato il panorama della micromobilità elettrica con il suo design che ricorda più i cartoni animati che le tradizionali automobili. Negli ultimi cinque anni, Ami ha venduto quasi 85.000 esemplari, consolidando la sua reputazione come soluzione di mobilità 100% elettrica, compatta e accessibile sin dall’età di 14 anni (a seconda dei Paesi). La velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 75 km la rendono ideale per moltissime famiglie.

L’edizione limitata Dark Side mantiene il nuovo design della gamma, arricchito da carrozzeria esclusiva e animazioni grafiche che ne trasformano l’atteggiamento. Con una nuova tonalità chiamata “Black Night”, presenta una carrozzeria in nero opaco profondo, animato da tocchi bianchi nei dettagli. “Nel 2025, Ami presenta un nuovo volto, sempre amichevole ma più maturo grazie a linee più nette.” I suoi fari distintivi, incorniciati da decorazioni nere, donano un’espressione particolarmente espressiva, accentuata dalla capsula con un ampio sorriso recentemente introdotta.

Internamente, la Ami Dark Side si distingue per il comfort grazie al sistema di infotainment incentrato sullo smartphone con l’app My Ami Play e altre funzionalità avanzate che semplificano la guida. “Ami Dark Side offre comfort a bordo con un sistema di infotainment incentrato sullo smartphone, che raggruppa tutte le app del cliente, e My Ami Play.” Questa edizione speciale conserva lo spirito dell’originale, offrendosi però in una nuova veste all’insegna di un carattere ribelle o elegante, conforme al variare dell’umore.

Con la Dark Side, Citroën continua a dimostrare che anche nel settore della micromobilità lo stile e la personalità sono per tutti. La versione Dark Side del modello Ami è più di una semplice evoluzione del design; è una dichiarazione audace di come la mobilità elettrica possa essere contemporaneamente accessibile ed elegante.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Giochi

ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Spettacolo

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Spettacolo

FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

Spettacolo

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Spettacolo

Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Società

Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Spettacolo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra Halloween con “Nino Fantasmino”

Società

Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Giochi

Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Spettacolo

“Sheherazade” di Ornella Vanoni Torna per il 30° Anniversario

Motori

Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Turismo

Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Motori

Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Giochi

Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Spettacolo

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Renault continua a brillare nel panorama automobilistico europeo, con la Renault 4 E-Tech Electric che si è guadagnata un posto tra le sette finaliste...

52 minuti ago

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Kia si prepara a lasciare il segno al Lucca Comics & Games 2025 con un’innovativa installazione che unisce design, tecnologia e intrattenimento. Dal 29...

4 ore ago

Motori

Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 di Tokyo accoglie BMW e MINI come protagoniste di un’esposizione all’avanguardia, che si terrà dal 31 ottobre al 9...

20 ore ago

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Il futuro della mobilità sostenibile è già qui e si chiama BYD. L’azienda, leader globale nella mobilità elettrica e nell’innovazione tecnologica, sta ampliando il...

21 ore ago