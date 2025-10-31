Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Halloween segna una svolta per Citroën Ami, che continua a ridefinire i codici della micromobilità grazie alla nuova edizione limitata Dark Side. A partire dalla notte di Halloween, gli appassionati potranno ordinare questa vettura al prezzo di 8.890 euro, con le prime consegne previste per gennaio 2026.

Per la prima volta, la Citroën Ami sfoggia una livrea completamente nera. “Per l’occasione, Ami sfoggia per la prima volta una livrea completamente nera, caratterizzata da elementi della carrozzeria Black Night, valorizzati da dettagli grafici bianchi (adesivi e copricerchi).” Un’innovazione che non solo sottolinea l’anima giocosa e anticonformista del veicolo, ma che introduce anche un tocco di ribellione ed eleganza, rappresentando il lato oscuro del Watt.

Dal 2020, la Citroën Ami ha trasformato il panorama della micromobilità elettrica con il suo design che ricorda più i cartoni animati che le tradizionali automobili. Negli ultimi cinque anni, Ami ha venduto quasi 85.000 esemplari, consolidando la sua reputazione come soluzione di mobilità 100% elettrica, compatta e accessibile sin dall’età di 14 anni (a seconda dei Paesi). La velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 75 km la rendono ideale per moltissime famiglie.

L’edizione limitata Dark Side mantiene il nuovo design della gamma, arricchito da carrozzeria esclusiva e animazioni grafiche che ne trasformano l’atteggiamento. Con una nuova tonalità chiamata “Black Night”, presenta una carrozzeria in nero opaco profondo, animato da tocchi bianchi nei dettagli. “Nel 2025, Ami presenta un nuovo volto, sempre amichevole ma più maturo grazie a linee più nette.” I suoi fari distintivi, incorniciati da decorazioni nere, donano un’espressione particolarmente espressiva, accentuata dalla capsula con un ampio sorriso recentemente introdotta.

Internamente, la Ami Dark Side si distingue per il comfort grazie al sistema di infotainment incentrato sullo smartphone con l’app My Ami Play e altre funzionalità avanzate che semplificano la guida. “Ami Dark Side offre comfort a bordo con un sistema di infotainment incentrato sullo smartphone, che raggruppa tutte le app del cliente, e My Ami Play.” Questa edizione speciale conserva lo spirito dell’originale, offrendosi però in una nuova veste all’insegna di un carattere ribelle o elegante, conforme al variare dell’umore.

Con la Dark Side, Citroën continua a dimostrare che anche nel settore della micromobilità lo stile e la personalità sono per tutti. La versione Dark Side del modello Ami è più di una semplice evoluzione del design; è una dichiarazione audace di come la mobilità elettrica possa essere contemporaneamente accessibile ed elegante.