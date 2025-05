Citroën apre gli ordini di Nuova Ami e svela la versione Buggy

Citroën ha aperto gli ordini per la Nuova Ami, presentata al Salone di Parigi 2024, e ha svelato la nuova versione Ami Buggy. Gli appassionati di micromobilità elettrica possono ora prenotare il veicolo a partire dal 6 maggio, con le prime consegne previste per agosto. La Nuova Ami si distingue per un design più maturo e strutturato, arricchito da nuove palette di colori disponibili nei pack Spicy, Icy e Minty. Inoltre, offre la possibilità di personalizzare il veicolo in base alle esigenze e ai gusti personali.

Un’evoluzione della popolare Ami, la Nuova Ami conserva le caratteristiche che hanno decretato il successo del modello precedente, già scelto da oltre 75.000 clienti in 18 mercati.

La Ami Buggy rappresenta il culmine dell’innovazione Citroën nel settore della micromobilità. Si tratta di un veicolo pensato per l’avventura all’aria aperta, caratterizzato dall’assenza di porte e tetto. Questo design offre un’esperienza di guida immersiva e a stretto contatto con la natura, perfetta per chi desidera una mobilità ludica e orientata al tempo libero. La versione Ami Buggy Palmeira, con la sua tonalità acida, è una novità rivolta a chi cerca un design irriverente e espressivo. Anche le soluzioni intelligenti come le coperture per le porte e la capote dimostrano una particolare attenzione al dettaglio, consentendo un uso versatile del veicolo in tutte le stagioni.

Il kit Cargo, sviluppato per i professionisti, offre ai clienti la possibilità di avere un ampio spazio di carico mantenendo la comodità del passeggero. In aggiunta, Ami for All è un progetto che rende la micromobilità accessibile anche a persone con mobilità ridotta, senza compromessi su autonomia e indipendenza.

Il progetto socio-educativo “Gëneration AMI – a scuola di antibullismo” ha dimostrato l’impegno del brand nel promuovere messaggi di alto valore sociale, coinvolgendo oltre 17.000 studenti in tutta Italia. Questa iniziativa è la dimostrazione di come Citroën AMI stia avvicinando la mobilità urbana ad un concetto di innovazione sociale e ambientale.