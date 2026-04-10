Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Citroën celebra i 50 anni della 2CV Spot: la piccola arancione che fece storia

Published

Nel 2026 Citroën festeggia un anniversario speciale: il cinquantesimo della 2CV Spot, la prima serie limitata mai prodotta dalla Casa francese, protagonista di un successo inaspettato e simbolo dell’audacia creativa del marchio. Lanciata il 10 aprile 1976 in soli 1.800 esemplari, questa versione della celebre 2CV seppe conquistare il pubblico per la sua originalità, il suo spirito solare e la capacità di incarnare, meglio di ogni altra, l’“Art de Vivre” secondo Citroën.

Ideata nel 1974 dal designer Serge Gevin, la 2CV Spot nacque con un preciso intento: dare un tocco di leggerezza e libertà al mondo dell’automobile. La proposta prescelta puntava su una carrozzeria bicolore Orange Ténéré e Blanc Meije, con tetto apribile e pannelli porta a righe arancioni e bianche, ispirati alle tele dei lettini da spiaggia. L’effetto era spensierato, quasi vacanziero, e rappresentava perfettamente lo spirito del tempo.

Fu necessario quasi un biennio perché l’idea diventasse realtà. Nel gennaio 1976 venne presentato il prototipo finale, fotografato ad Honfleur, in Normandia, in un’insolita cornice invernale per preservarne la riservatezza. Quando la produzione partì nello stabilimento di Levallois, il destino della vettura era già scritto: sarebbe diventata un’icona.

In origine l’auto avrebbe dovuto chiamarsi “Transat”, ma poiché il nome era già registrato, fu scelto “Spot”. Al momento del lancio, il 10 aprile 1976, la 2CV Spot venne proposta al prezzo di 13.600 franchi. Basata sulla 2CV 4, montava un motore da 435 cc capace di superare i 100 km/h, garantendo consumi ridotti a soli 5,4 litri per 100 km.

Citroën organizzò il debutto come un evento nazionale: ogni concessionaria trasformò la presentazione in una festa. Il risultato fu sorprendente — l’intero stock venne esaurito in pochi giorni. Le ultime consegne si conclusero nel maggio dello stesso anno. Il successo non si limitò alla Francia: a partire dall’ottobre 1976, la Spot fu commercializzata anche in Belgio, Italia, Regno Unito, Svizzera e Paesi nordici, adattata con motori diversi in base al mercato. Dappertutto, l’accoglienza fu entusiasta.

Oggi, cinquant’anni dopo, la 2CV Spot viene riconosciuta come un vero pezzo di patrimonio automobilistico. Nel 2026 sarà protagonista di due eventi internazionali. Il primo sarà la “Nationale 2CV 2026” di Villiers‑sur‑Loir, dal 13 al 17 maggio, un grande raduno francese che accoglierà quasi 3.000 vetture. Seguirà l’esposizione al salone Epoqu’auto di Lione, dal 6 all’8 novembre, dove la Spot sarà raffigurata sul manifesto ufficiale dell’evento: un tributo al suo valore iconico e al suo impatto sulla cultura motoristica europea.

La 2CV Spot rappresenta la scintilla che avviò la lunga tradizione delle edizioni speciali Citroën. Oggi il marchio prosegue su quella scia con la serie “Collection 2026”, dedicata a modelli come C3, SUV C3 Aircross e C4, celebrando ancora una volta la capacità di fondere design, semplicità e carattere.

Dietro il motore della 2CV, però, si nasconde anche il genio di un italiano: Walter Becchia. Nato a Casale Monferrato nel 1896, emigrò in Francia e nel 1939 entrò in Citroën dopo un’esperienza alla Talbot-Lago. Durante l’occupazione nazista, lavorò al progetto della futura utilitaria, la TPV (Toute Petite Voiture), da cui nacque nel 1948 la leggendaria 2CV.

Becchia sviluppò un motore bicilindrico orizzontale da 375 cc e 9 CV, capace di portare l’auto a 60 km/h con un consumo di tre litri per 100 km — un capolavoro di efficienza e semplicità. Nel corso dei decenni, il propulsore fu migliorato fino a raggiungere 29 CV e 120 km/h, alimentando varie evoluzioni del modello, dalla Dyane alla Méhari.

La storia di Walter Becchia dimostra che un po’ d’Italia scorre nel DNA Citroën: da Flaminio Bertoni, padre del design del brand, fino al motore firmato da un meccanico piemontese dotato di geniale intuizione.

A cinquant’anni esatti dal suo debutto, quella piccola auto arancione continua a raccontare una storia fatta di creatività, libertà e audacia. Perché, come insegna la 2CV Spot, anche la semplicità può diventare straordinaria quando si veste d’arancio.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Motori

Hyundai prosegue nel percorso verso circolarità e Carbon Neutrality 2045

Spettacolo

ATARDE torna con “Tera”: il nuovo singolo che danza tra sogno e realtà

Moda

MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity” al Salone del Mobile 2026

Giochi

PAW Patrol torna all’avventura con “Mondo dei Dinosauri”: il nuovo videogioco in arrivo

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito il nuovo brano “OF ALL PEOPLE” estratto dall’album “YOUR FAVORITE TOY”

Spettacolo

Nino D’Angelo, boom di pubblico: PalaSele sold out. Aspettando Pompei

Turismo

Costa Crociere inverno 2026/2027: nuove rotte tra Canarie, Mediterraneo e Caraibi, con itinerari esclusivi e Sea Destinations

Spettacolo

YAEGER: è uscito oggi “PIRATEBAE”, il suo album di debutto.

Motori

Citroën celebra i 50 anni della 2CV Spot: la piccola arancione che fece storia

Senza categoria

KATSEYE: la band che conquista Coachella e il mondo con il nuovo singolo “PINKY UP”

Spettacolo

LADY GAGA & DOECHII insieme nel nuovo singolo “RUNWAY”

Giochi

Rhythm Paradise Groove: in arrivo il 2 luglio su Nintendo Switch

Motori

Fonte di alimentazione mobile: la nuova Opel Astra e altri modelli Opel offrono tecnologia V2L

Spettacolo

AIELLO: da oggi in tutti gli store digitali l’inedito “GIGANTI”

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Motori

Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Beauty

GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai prosegue nel percorso verso circolarità e Carbon Neutrality 2045

Hyundai rafforza il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, proseguendo lungo il percorso che porterà il marchio alla neutralità carbonica entro il 2045....

6 ore ago

Moda

MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity” al Salone del Mobile 2026

Un connubio di colore, design e creatività britannica inaugura il Salone del Mobile 2026: MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity”, un’installazione...

6 ore ago

Motori

Fonte di alimentazione mobile: la nuova Opel Astra e altri modelli Opel offrono tecnologia V2L

La mobilità elettrica entra in una nuova era con Opel. Il marchio tedesco presenta la nuova Opel Astra Electric e una gamma di modelli...

12 ore ago

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Duster, tra i modelli di punta di Dacia, continua la sua evoluzione con un nuovo approccio tecnologico che punta a migliorare l’esperienza di guida...

1 giorno ago