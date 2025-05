Citroën celebra il successo di ë-C3 con una straordinaria promozione

Citroën annuncia con orgoglio il successo del suo modello elettrico, la ë-C3, che è stata l’auto elettrica e a benzina più venduta in Italia nel mese di aprile. Per celebrare questo traguardo, il marchio ha lanciato una promozione eccezionale che rende la mobilità elettrica più accessibile che mai.

La nuova campagna “Bestseller” permette di acquistare una ë-C3 You 83 kW, completa di sensori di parcheggio posteriori, Citroën Head Up Display, Sospensioni Citroën Advanced Comfort e My Citroën Play con Smartphone Station, a soli 19.900 Euro, anziché 23.900 Euro. Questo prezzo particolarmente allettante sottolinea l’impegno di Citroën nel rendere la transizione energetica accessibile a un pubblico ampio.

Il modello C3 si distingue nel segmento B in Europa e Italia per il suo design innovativo, moderno e intelligente, offrendo soluzioni energetiche su misura per ogni cliente. La versatilità del modello, unita a contenuti e prezzo pensati per migliorare il benessere del cliente, lo posiziona in modo competitivo in un mercato in forte crescita.

Equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh, la ë-C3 offre un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano, rendendola ideale per i tragitti quotidiani. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, si può raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

L’attenzione totale al cliente e l’accessibilità rendono la nuova ë-C3 un’opzione straordinaria per chi desidera un veicolo elettrico innovativo e conveniente. Con questa promozione, Citroën ribadisce il suo ruolo di leader nel settore e conferma il suo impegno verso un futuro sostenibile e alla portata di tutti.