Claudio Baglioni celebra il 40° anniversario di “La vita è adesso” con un imperdibile cofanetto deluxe

Claudio Baglioni, icona della musica italiana, festeggia il 40° anniversario dall’uscita del suo album leggendario “La vita è adesso”, pubblicato originariamente nel 1985. Questo disco ha segnato un’epoca con 4,5 milioni di copie vendute in Italia, restando per 27 settimane consecutive in cima alle classifiche e mantenendo la sua presenza tra le prime posizioni per oltre un anno.

In occasione di questo anniversario, sono state organizzate tre iniziative di celebrazione. La prima, in collaborazione con Edizioni Curci, vede la pubblicazione di un cofanetto super deluxe edizione limitata a 1000 copie. Questo prezioso set comprende il libro d’artista di Emiliano Ponzi, un doppio vinile nero dell’edizione anniversario di Sony Music Italy e una cartolina d’autore autografata dal cantautore. Disponibile da oggi, 18 giugno, il cofanetto può essere acquistato online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica.

La seconda iniziativa, a cura di Sony Music Italy, riguarda un progetto discografico speciale pubblicato il 6 giugno. Si tratta di un doppio vinile in confezione gatefold e di album in formato CD e digitale in Dolby Atmos contenente 11 brani interamente reinterpretati con nuovi arrangiamenti. Tra le tracce, spicca “Il sogno è sempre”, definito come il sequel narrativo che collega il progetto di allora all’idea di oggi.

Infine, Friends & Partners annuncia il “GrandTour LA VITA È ADESSO”, che nel 2026 porterà Baglioni in 40 tappe negli scenari più suggestivi d’Italia, anticipato da un concerto evento in anteprima a Lampedusa il 27 settembre 2025. Durante questo spettacolo, le date del tour verranno svelate ufficialmente. I biglietti per gli iscritti al Fan Club saranno disponibili dal 29 settembre 2025, mentre la prevendita generale inizierà il 2 ottobre 2025.

L’anniversario rappresenta una straordinaria opportunità per rivivere le emozioni di un album che ha saputo intercettare i sogni di un’intera generazione e che continua a parlare ai cuori degli ascoltatori contemporanei. Claudio Baglioni, accompagnato dalla sua band di 21 musicisti e coristi, offrirà un’esperienza live unica interpretando per la prima volta integralmente l’album “La vita è adesso, Il sogno è sempre” accanto ai più grandi successi della sua carriera, esaltando così la sua duratura influenza sulla cultura popolare italiana.