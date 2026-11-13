Le Nitto ATP Finals 2026 di Torino in esclusiva su Mediaset: tennis mondiale in chiaro

Mediaset in esclusiva le Nitto ATP Finals 2026 di Torino: sfida inaugurale tra Zverev e Jodar, commento di Trevisani e Schiavone, su Canale 5 e Italia 1.

Il meglio del tennis mondiale sbarca su Mediaset che, dal 15 al 22 novembre 2026, trasmetterà in esclusiva in chiaro le Nitto ATP Finals di Torino, il torneo che vede protagonisti gli otto top player della stagione internazionale.

L'appuntamento d'esordio è fissato per domenica 15 novembre su Canale 5 alle ore 14, con lo scontro tra Alexander Zverev e Rafael Jodar trasmesso in diretta. Durante la settimana, Mediaset garantirà la miglior partita di ogni giornata, con il match lunedì 16 novembre tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli in onda su Italia 1 alle 20.30.

Alla telecronaca Riccardo Trevisani sarà affiancato da Francesca Schiavone, prima italiana vincitrice di uno Slam e commentatrice d'eccezione. Tutti gli incontri saranno impreziositi da approfondimenti pre e post partita condotti da Chiara Icardi, che ospiterà in studio grandi nomi come Lorenzo Sonego, Roberta Vinci, Diego Nargiso e l'allenatore Alessandro Petrone. Non mancherà la presenza di Max Giusti, volto noto e appassionato di tennis.

I due gironi dell'edizione 2026 sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Nel girone McEnroe figurano Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar, mentre nel gruppo Lendl si sfidano Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Sabato 14 novembre Italia 1 propone, subito dopo SportMediaset delle 13, uno Speciale dedicato alle Finals e alle 15.45 il Grand Opening Show condotto da Max Giusti con la partecipazione speciale di Achille Lauro.

La squadra Mediaset a Torino seguirà passo dopo passo ogni incontro grazie agli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con aggiornamenti e retroscena esclusivi dal capoluogo piemontese. La copertura giornalistica sarà assicurata dalla redazione sportiva coordinata da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

L'offerta sarà totalizzante e multipiattaforma: appuntamenti in TV, streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, aggiornamenti costanti sui profili social e in radio grazie a Radio Mediaset. L'esperienza live si arricchirà anche grazie agli schermi Digital Out of Home di Milano, con oltre 300 spazi e oltre 580mila passaggi complessivi di contenuti dedicati e aggiornamenti ogni 15 minuti sui risultati in tempo reale.

Le Nitto ATP Finals si preannunciano un grande evento televisivo e sportivo per tutti gli appassionati di tennis, che potranno seguire i migliori del mondo gratuitamente tra TV, web, radio e spazi cittadini.