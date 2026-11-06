Jeep e Juventus premiate ai Global Football Industry Awards 2026 per la migliore partnership

La collaborazione tra Jeep e Juventus ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale, aggiudicandosi il premio Best Sponsorship or Partnership ai Global Football Industry Awards 2026. L'evento, celebrato a Londra, premia l'eccellenza e l'innovazione nel mondo del calcio, valorizzando la capacità di trasformare una semplice sponsorship in una solida piattaforma di comunicazione aperta all'interazione tra tifosi e brand.

Sottoscritta nel 2012 e recentemente rinnovata fino al 2028, la partnership tra il marchio automobilistico e il club bianconero si è distinta come una delle collaborazioni commerciali più durature e riconoscibili del calcio europeo. Questo legame, oltre le classiche sponsorizzazioni di maglia, si è evoluto in un percorso ricco di attività internazionali, campagne creative e coinvolgimento costante dei tifosi.

I valori condivisi come performance, ambizione, resilienza e desiderio di superare sempre nuovi limiti sono la spina dorsale di questa collaborazione, rafforzata dal comune legame con la città di Torino, dove convivono tradizione calcistica e storia automobilistica d'eccellenza. Proprio nel capoluogo piemontese sono stati progettati modelli iconici come Jeep Avenger e Compass.

Nel corso degli anni, Jeep è divenuta parte integrante dell'ecosistema Juventus, accompagnando sia la First Team maschile sia femminile e Juventus Next Gen. Il percorso condiviso ha portato alla conquista di 35 trofei, e la partnership si è ampliata con campagne sui mercati internazionali, iniziative digital, attività social, esperienze matchday e progetti B2B.

Non sono mancati momenti di innovazione, come la maglia 2022/23 che reinterpretava il logo Jeep attraverso una grafica ispirata ai fulmini, simbolo del percorso di elettrificazione del brand. Eventi come il Juventus Summer Tour powered by Jeep hanno esteso l'influenza della collaborazione negli Stati Uniti, Canada, Asia e Australia, consolidando ulteriormente la capacità del progetto di creare valore al di là della semplice visibilità di match.

La presenza di Jeep nei contenuti legati a Juventus ha portato a rafforzare la notorietà del marchio tra i tifosi, generando nuove occasioni di contatto e sostenendo la rilevanza del marchio all'interno del pubblico bianconero. La partnership contribuisce inoltre a un importante percorso di crescita e consolidamento di Jeep in Europa.

Il riconoscimento ai Global Football Industry Awards premia questi continui sforzi di rinnovamento, sottolineando quanto una partnership sportiva di lungo periodo possa generare valore se alimentata da nuove idee e strategie di coinvolgimento.



