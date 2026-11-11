Google e SSC Napoli rinnovano la partnership fino alla stagione 2026/2027

Google e SSC Napoli hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership per la stagione calcistica 2026/2027, confermando Google Pixel e Google Gemini come Official Smartphone and AI Partner del club azzurro.



Dopo il successo delle iniziative della scorsa stagione, la collaborazione si amplia e punta ancora di più sull'innovazione e l'interazione con la community dei tifosi. Quest'anno, infatti, sono in arrivo nuovi contenuti esclusivi creati insieme ai calciatori del Napoli e una serie di esperienze digitali dedicate ai sostenitori partenopei.



Tra le novità più attese spiccano le funzionalità vocali di Gemini Live, la ricerca visiva in tempo reale e le potenzialità creative di Lyria, la tecnologia di generazione audio sviluppata da Google. Quest'ultima permetterà ai tifosi di comporre veri e propri cori da stadio personalizzati, dando vita a nuovi modi di sostenere la squadra sia allo stadio che online.



L'accordo sottolinea l'impegno condiviso di SSC Napoli e Google verso la creazione di connessioni autentiche e coinvolgenti tra squadra e tifosi, sfruttando il meglio della tecnologia mobile e dell'intelligenza artificiale.