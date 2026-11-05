La Germania di pallamano debutta con la nuova maglia Opel Blitz contro il Belgio

La nazionale tedesca di pallamano maschile debutta con la nuova maglia caratterizzata dall'emblema Opel Blitz nella sfida di qualificazione agli Europei contro il Belgio a Berlino, in programma giovedì 5 novembre. Questo evento segna anche l'ultima partita ufficiale in casa prima del prossimo Campionato Mondiale di Pallamano Maschile IHF 2027, di cui Opel è sponsor.



L'accordo di sponsorizzazione tra Opel e la pallamano tedesca è stato siglato all'inizio dell'anno e prevede una collaborazione su più fronti: sponsorizzazione sia delle squadre nazionali femminili che maschili, presenza sulle maglie ufficiali e sostegno al massimo campionato tedesco, la Opel Handball-Bundesliga.



Successivamente, anche la nazionale femminile indosserà la nuova divisa, esordendo in occasione della partita casalinga contro la Francia di giovedì 26 novembre.



Opel rafforza così la sua immagine come marchio sportivo, innovativo e vicino agli sport ad alte prestazioni. Il produttore tedesco, già storico sponsor negli anni '80 e '90, torna da protagonista nelle principali arene della pallamano. La nuova maglia con l'emblema Opel Blitz è un altro segno visibile del nostro impegno per la pallamano in Germania. Speriamo che la squadra intorno all'allenatore della nazionale Alfred Gislason inizi con successo le qualificazioni ai Campionati Europei e possa anche portare lo slancio al Campionato del Mondo 2027 in Germania, afferma Patrick Dinger, responsabile Opel Germania.



Mark Schober, presidente della Federazione Tedesca di Pallamano, dichiara: I nostri colori nazionali chiaramente riconoscibili mostrano cosa rappresentiamo e quanto siamo orgogliosi di rappresentare la Germania. Le nuove divise combinano eccellentemente questa tradizione con un aspetto moderno. Ciò che i nostri giocatori indossano in campo è indossato anche dai nostri tifosi nelle arene e nella loro vita quotidiana. Questo favorisce un senso di identificazione e unità. Non vediamo l'ora di mandare le nostre squadre nazionali alle prossime grandi competizioni con questo nuovo look e speriamo soprattutto di vedere quanti più tifosi possibile indossare la nuova maglia insieme a noi ai Mondiali 2027 in patria.



Oltre al sostegno alle squadre, Opel investe nello sviluppo della propria gamma sportiva e sostenibile. I nuovi modelli Astra, Astra Sports Tourer e Grandland rappresentano la punta di diamante dell'ingegneria tedesca. L'azienda sottolinea inoltre il suo impegno nell'elettrificazione, con il primo campionato monomarca rally completamente elettrico del mondo e la presenza in Formula E, insieme a vetture come Mokka GSE elettrico e Corsa GSE.



La partnership tra Opel e la pallamano tedesca vuole promuovere valori di velocità, energia, emozione e identità nazionale. In Germania la pallamano è tra gli sport più praticati e seguiti, seconda solo al calcio, con una grande partecipazione di pubblico sia in tv che nelle arene.



Grazie a questa collaborazione pluriennale, Opel si conferma un punto di riferimento nel mondo degli sport dinamici e continua a sostenere la crescita della pallamano sia a livello nazionale che internazionale.