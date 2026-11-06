Le Nitto ATP Finals 2026 accendono Mediaset: tennis mondiale in diretta da Torino

Il grande tennis internazionale ritorna protagonista in Italia: le Nitto ATP Finals 2026 si disputeranno a Torino dal 15 al 22 novembre, pronte a regalare agli appassionati una settimana di sport ad altissimo livello. Le migliori otto racchette della stagione si sfideranno per conquistare uno dei trofei più ambiti del circuito, con Mediaset pronta a raccontare ogni emozione dell'evento attraverso una copertura multipiattaforma.



L'offerta Mediaset inizierà da lunedì 9 novembre con il debutto su Italia 1, subito dopo SportMediaset delle 13, del format quotidiano Road to Nitto ATP Finals: una striscia ricca di curiosità, quiz, aneddoti e storie iconiche che hanno segnato la storia della competizione.



Il giorno prima dell'inizio del torneo, sabato 14 novembre, sempre su Italia 1 e dopo SportMediaset delle 13, sarà trasmesso lo Speciale Nitto ATP Finals, dedicato alla presentazione dei protagonisti e alle analisi delle sfide più attese.



Dal 15 novembre la diretta dal capoluogo piemontese sarà seguita con approfondimenti, interviste esclusive e contributi dal vivo. Ai microfoni Mediaset ci saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam (Roland Garros 2010), pronti a commentare i match più avvincenti.



Sul campo e negli studi non mancheranno analisi e approfondimenti: Chiara Icardi condurrà Nitto ATP Finals Live con la partecipazione, tra gli altri, del tennista Lorenzo Sonego, dell'opinionista Diego Nargiso, dell'allenatore Alessandro Petrone e di Max Giusti, noto appassionato di tennis. Gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice racconteranno in tempo reale storie, retroscena e dettagli esclusivi dalla città di Torino, mentre la copertura giornalistica sarà coordinata da Lucia Blini ed Enrico De Santis.



Tutta l'attenzione non sarà solo in TV: le Nitto ATP Finals saranno seguite anche sulle principali piattaforme digitali di Mediaset, sui social e in radio. Ogni mattina gli appassionati potranno rivedere su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it i momenti clou della giornata, anticipate le sfide in programma e commentati i pronostici degli esperti. Radio Mediaset garantirà costanti aggiornamenti live, integrando la narrazione con flash e approfondimenti nei palinsesti.



Novità anche per la comunicazione urbana: Milano sarà animata dagli schermi DOOH (Digital Out of Home), che diffonderanno aggiornamenti in tempo reale sui risultati, il calendario delle partite e gli avanzamenti dei gironi, raggiungendo oltre 300 luoghi strategici e prevedendo più di 580mila passaggi editoriali.