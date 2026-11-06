Volkswagen, Lega Serie A e Fantacalcio rinnovano la partnership puntando all'innovazione

Volkswagen rinnova la partnership con Lega Serie A e amplia la collaborazione con Fantacalcio: tecnologia e nuove esperienze per i tifosi nella stagione 26/27.

Volkswagen conferma per la stagione 2026/2027 la propria presenza accanto a Lega Serie A, proseguendo un percorso di collaborazione che si arricchisce con il coinvolgimento diretto di Fantacalcio, piattaforma di riferimento per milioni di appassionati italiani.

La collaborazione tra Fantacalcio, Lega Serie A e Volkswagen non si limita alla semplice sponsorizzazione ma introduce nuove funzionalità e contenuti dedicati agli utenti dell'App Leghe Fantacalcio Serie A. Gli appassionati potranno accedere a highlights, notizie e aggiornamenti personalizzati grazie a spazi esclusivi come Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen.

L'obiettivo dichiarato è creare una connessione ancora più autentica tra sport, brand e pubblico, sfruttando la tecnologia per offrire nuove modalità di coinvolgimento e arricchire l'esperienza dei tifosi. In questa prospettiva, "Volkswagen, Lega Calcio Serie A e Fantacalcio condividono un percorso che mette tecnologia, contenuti e nuove esperienze al servizio degli appassionati".

L'iniziativa è stata recentemente presentata a Milano durante un incontro in cui sono stati ripercorsi i risultati raggiunti e delineati i prossimi obiettivi di una partnership che si propone di rivoluzionare il modo in cui i tifosi vivono il campionato, inserendo innovazione e servizi digitali direttamente nelle mani del pubblico calcistico italiano.

Per il secondo anno consecutivo, questa sinergia promette di rendere ancora più interattiva e coinvolgente la passione per il calcio, integrando marchi storici con le esigenze sempre crescenti della community digitale.