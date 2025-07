CLEMENTINO ritorna con “BATTE IL CUORE”: il nuovo singolo in uscita venerdì 4 luglio

Dopo aver scoperto i lati più intimi del proprio mondo con il singolo “Sorridi e Vuoi Fumare,” Clementino è pronto a conquistare nuovamente la scena musicale con il suo nuovo singolo “Batte il Cuore,” in uscita il 4 luglio. Questo brano segna un importante ritorno dell’artista, celebre per la sua capacità di connettersi con il pubblico grazie a una miscela unica di sonorità pulsanti e testi autentici.

“Batte il Cuore,” prodotto da Epic Records Italy e Sony Music Italy, è un vero e proprio inno al vissuto personale di Clementino, narrando con passione i ricordi di famiglia, i sogni coltivati con tenacia e la speranza di un futuro migliore. *”Un brano dai suoni world che cattura perfettamente l’essenza di Clementino, capace come sempre di parlare a tutti. Un vero e proprio inno alle sue origini e alla propria città, ma soprattutto un canto di speranza e un invito a non arrendersi mai, nonostante tutte le difficoltà che la vita possa presentare.”*

Clementino non si limita a esprimere sentimenti attraverso la musica: il cantante sarà presto di nuovo in tour. Sono già stati annunciati due concerti speciali che si terranno quest’inverno in due delle città simbolo del rap italiano: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Le esibizioni promettono di essere esperienze indimenticabili, imbevute dell’energia e dello stile che contraddistinguono Clementino come uno dei rapper più amati e poliedrici della scena musicale. *Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.*

Ad accompagnare Clementino sul palco ci sarà un cast di talento, tra cui i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow, e una band d’eccezione composta da Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere) e Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

Recentemente, Clementino ha ampliato la sua carriera partecipando al programma televisivo The Voice Senior, mostrando il suo talento anche nell’edizione Kids. L’artista ha calcato di nuovo il palco del Festival di Sanremo come ospite di Rocco Hunt durante la serata delle cover, esibendosi in una performance entusiasmante di “Yes I Know My Way” di Pino Daniele.