Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Una collaborazione speciale per celebrare 75 anni di uno dei fumetti più amati di sempre. Coccinelle presenta la sua nuova Capsule Collection Peanuts, una fusione perfetta tra il design italiano e l’animo giocoso dei personaggi che hanno fatto la storia della cultura pop. Disponibile online e nei negozi selezionati dal 13 ottobre, questa collezione promette di conquistare fashion lover e fan di Snoopy e compagni.

La nuova collezione incarna l’eleganza senza tempo tipica di Coccinelle, arricchita dall’energia positiva e ironica dei personaggi di Peanuts. Ogni accessorio è realizzato in smooth coated fabric, un materiale tecnico resistente, impermeabile e incredibilmente morbido al tatto. Alla base del tessuto c’è una maglia in 100% poliestere riciclato post consumo, una scelta consapevole che riduce l’impatto ambientale senza compromettere qualità e stile. L’utilizzo di fibre riciclate riflette l’impegno condiviso da entrambi i brand verso una moda più responsabile, in linea con i valori contemporanei di design e sostenibilità.

La Capsule Collection si distingue per la sua palette cromatica raffinata e giocosa, che rende omaggio ad alcuni dei personaggi più celebri del fumetto. Midnight Blue è ispirato a Lucy e incarna determinazione ed eleganza. Greenery, che richiama Linus, trasmette serenità e armonia. Snow, dedicato a Snoopy, rappresenta la leggerezza e la spensieratezza. Ogni tonalità è pensata per raccontare una personalità diversa, offrendo una collezione versatile e unica.

Protagonista assoluta è la Shopping Bag, capiente e raffinata, perfetta per accompagnare la quotidianità con uno stile sofisticato ma pratico. La sua linea minimalista esalta la qualità dei materiali e la cura dei dettagli, mentre la tracolla in pelle unisce comfort e funzionalità, rendendola l’accessorio ideale per ogni occasione.

Il Raincoat, leggero e fluido, si distingue per la silhouette moderna e per la sua capacità di coniugare praticità e design. Disponibile nelle tre varianti colore della capsule, è perfetto per aggiungere un tocco di allegria ai look da pioggia senza rinunciare a eleganza e comfort.

Il Bucket Hat completa la collezione con un twist giocoso e contemporaneo. Questo accessorio leggero e resistente aggiunge personalità a qualsiasi outfit, trasformandosi nel compagno ideale per chi ama uno stile dinamico e distintivo.

La collaborazione tra Coccinelle e Peanuts rappresenta molto più di un progetto moda: è un incontro tra due mondi iconici, quello dell’eleganza italiana e quello dei personaggi che hanno segnato l’immaginario collettivo. Snoopy, Lucy e Linus diventano i protagonisti di una capsule che parla di leggerezza, ironia e autenticità, reinterpretata attraverso la lente sofisticata del design Coccinelle.

La nuova Capsule Collection è disponibile dal 13 ottobre online e in una selezione di boutique.