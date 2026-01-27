CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’arrivo in accesso anticipato di CODE VEIN II, il seguito del celebre titolo del 2019. Disponibile ora su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, il nuovo Action RPG sviluppato da Bandai Namco Studios mira a offrire un’esperienza ancora più immersiva e dinamica, arricchita da nuovi sistemi di combattimento e dalla possibilità di manipolare il tempo come vera e propria arma.

Ambientato in un futuro in cui ciò che resta dell’umanità e i misteriosi Redivivi lottano per la sopravvivenza, CODE VEIN II trasporta i giocatori in un mondo sull’orlo del collasso. Nei panni di un Cacciatore di Redivivi, il protagonista dovrà impedire la “Rinascita”, un cataclisma che minaccia di distruggere definitivamente il pianeta. In questo viaggio apocalittico, sarà accompagnato da Lou MagMell, una Rediviva capace di viaggiare nel tempo, che rianima il protagonista e lo guida in una missione per riscrivere il destino del mondo.

CODE VEIN II immerge i giocatori in un’epica avventura narrativa, dove potranno sfruttare il tempo come un’arma e unire le forze con i propri compagni. Ambientato in un futuro dove ciò che resta dell’umanità e i Redivivi lottano contro un mondo sull’orlo del collasso, i giocatori attraverseranno vaste ambientazioni con i propri compagni di squadra mentre affronteranno avversari impegnativi ed enormi boss davvero indimenticabili.

Il nuovo capitolo introduce un profondo sistema di combattimento che combina abilità offensive e difensive attraverso il sangue estratto dai nemici. Il cosiddetto “codice sanguigno” consente di personalizzare lo stile di gioco, sbloccando poteri speciali e strategie sempre diverse. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare armi ed equipaggiamenti unici, le “Gabbie”, per affrontare sfide sempre più complesse e boss di dimensioni imponenti.

Uno degli elementi più innovativi è il nuovo sistema dei compagni, che permette ai giocatori di alternarsi senza interruzioni tra due forme di combattimento. Questa meccanica aggiunge fluidità e tattica al gameplay, arricchita da strumenti come la barra dei punti del legame, le Qualità del collegamento, i bonus Qualità compagno e la meccanica dell’Offerta rigenerativa, grazie alla quale i compagni di squadra possono rianimare il protagonista caduto, ripristinando parte della sua salute.

Non manca un profondo sistema di personalizzazione, che rappresenta una delle cifre distintive del franchise. I giocatori potranno modificare ogni dettaglio del proprio Cacciatore di Redivivi: corporatura, acconciatura, espressioni facciali, accessori e trucco. Una novità importante è la possibilità di visitare un’area chiamata Terme, dove osservare il proprio personaggio in differenti condizioni di luce, testare outfit e sfruttare la modalità Foto per immortalare le proprie creazioni.

Con il suo mix di narrazione drammatica, combattimenti intensi e un’impostazione visiva sempre più curata, CODE VEIN II si propone come un’evoluzione completa dell’universo costruito con il primo capitolo. L’introduzione di nuove meccaniche e di un forte sistema cooperativo promette un’esperienza ancora più fluida e cinematografica, confermando Bandai Namco come uno dei principali protagonisti nel panorama degli Action RPG di nuova generazione.