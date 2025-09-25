Columbia e Disney lanciano “Retro Winder Wonder”: una collezione esclusiva in stile retrò

Questo autunno Columbia e Disney tornano a collaborare, proseguendo una partnership iniziata nel 2016, con una collezione speciale che promette di portare la magia dell’inverno a tutta la famiglia. La nuova linea, disponibile in edizione limitata, reinterpreta i modelli iconici del brand outdoor con un tocco rétro ispirato agli anni ’90 e con i personaggi più amati del mondo Disney.

La collezione è un omaggio allo stile e al divertimento sulla neve. Mickey Mouse e Minnie Mouse sono protagonisti assoluti, raffigurati mentre sciano in scenari invernali, mentre altri personaggi intramontabili come Paperino, Paperina, Pippo e Pluto compaiono come sagome stilizzate che richiamano l’atmosfera di una vacanza spensierata in montagna.

Tra i dettagli che rendono unica questa capsule spiccano le orecchie da topo ripiegabili inserite nei capi, le grafiche interne personalizzate e l’esclusiva patch Mickey’s Outdoor Club, applicata sia sui gusci impermeabili sia sugli accessori. A rendere ancora più iconica la linea ci sono le silhouette della testa di Mickey Mouse, perfettamente integrate nei design, fino ad arrivare ai fori di ventilazione a forma di Mickey che impreziosiscono i gusci Ibex Rain Shell.

Il pezzo forte della collezione è la giacca antipioggia Disney Mickey Ibex Rain Shell, pensata per affrontare con stile anche le giornate più grigie. Realizzata con tecnologia Omni-Tech traspirante e cuciture completamente sigillate, garantisce impermeabilità e comfort in ogni condizione. Il cappuccio regolabile con visiera, la zip frontale, le tasche laterali e i polsini elasticizzati con chiusura in velcro si uniscono a dettagli esclusivi come le orecchie ispirate a Mickey, la stampa interna a tema e la patch ufficiale. Disponibile in versione unisex, ragazzo e bambino, è proposta in due varianti colore: Dark Midnight e Raspberry.

Accanto al guscio impermeabile, la collezione propone il pile con mezza zip Disney, un capo che unisce calore e design in perfetto stile rétro. La stampa anni ’90 con Mickey & Friends in vacanza sulla neve è la protagonista assoluta. La versione femminile si distingue come pullover corto con coulisse regolabile all’orlo, pensato per una vestibilità personalizzata. Tutti i modelli includono una pratica tasca sul petto con zip, ideale per custodire piccoli oggetti. Disponibile per uomo, donna, ragazzo e bambino, con taglie estese nella versione maschile, il pile è proposto nei colori Reef e White.