Columbia presenta la collezione “Icons”

Columbia è sinonimo di qualità, innovazione e passione per l’outdoor. Da oltre 80 anni, il brand si impegna a creare capi progettati per resistere alle condizioni più estreme, combinando tecnologie avanzate e un design funzionale che non sacrifica lo stile. La missione di Columbia è sempre stata quella di accompagnare gli amanti della natura in ogni esplorazione, garantendo protezione, comfort e performance eccellenti. Con un forte legame con la tradizione, ma sempre orientata al futuro, Columbia continua a ridefinire il concetto di abbigliamento outdoor, trasformandolo in uno stile di vita.

La collezione Icons celebra l’eredità del brand, fondendo dettagli rétro e tecnologie innovative per creare capi versatili e adatti a ogni occasione. Al centro della collezione spicca la giacca 3 in 1, una vera icona di versatilità e funzionalità. Questo capo è stato progettato per adattarsi a qualsiasi condizione climatica: lo strato esterno impermeabile e traspirante, realizzato con la tecnologia Omni-Tech™, offre una protezione efficace contro pioggia e vento, mentre la fodera interna imbottita in pile Sherpa garantisce calore nei giorni più freddi. Per chi cerca ancora più versatilità, la fodera è reversibile e può essere indossata da sola, diventando uno strato leggero e pratico per le mezze stagioni.

Ogni dettaglio è pensato per semplificarti la vita e migliorare il comfort: tasche scaldamani con cerniera, una tasca interna di sicurezza per custodire gli oggetti personali e polsini regolabili per una vestibilità ottimale. Ma il vero punto di forza è il sistema Interchange a 3 punti, che permette di combinare gli strati in base alle necessità: indossa lo shell esterno nelle giornate umide e miti, il pile interno quando il clima è asciutto e fresco, oppure uniscili per affrontare le condizioni più rigide.

Con il suo stile rétro intramontabile e una silhouette moderna, questa giacca rappresenta l’essenza della collezione Icons, pensata per chi ama l’outdoor ma non rinuncia allo stile anche in città. Che si tratti di un dopo sci o di un’uscita casual, la collezione Icons è pronta ad accompagnarti ovunque. Scopri il meglio di Columbia e lasciati ispirare da capi che raccontano una storia lunga decenni, progettati per il presente e il futuro.