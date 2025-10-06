Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Con un mix di emozione e anticipazione, si accendono nuovamente le luci sul PALASELE per la stagione live 2025/2026, un evento attesissimo dagli appassionati di musica. Tra ottobre e maggio, Eboli ospiterà ben 13 spettacoli suddivisi in 18 date, offrendo un palcoscenico ai protagonisti della scena musicale italiana.

Nuova e imperdibile stagione live, molti i concerti sold out. In meno di dieci giorni, il PalaSele si trasformerà in un epicentro di musica e spettacolo, grazie alla collaborazione con Anni 60 produzioni. “Da ottobre a maggio si riaccendono i riflettori del PalaSele, pronto ad accogliere le grandi produzioni live e i big del pop italiano”, dichiara il comunicato.

Negramaro, il ritorno. La stagione si apre martedì 14 ottobre con il ritorno dei negramaro dopo sei anni. Con il tour “Negramaro Palasport 2025”, la band, reduce dal successo internazionale all’Expo 2025 di Osaka, presenta il loro ultimo lavoro “Free Love” insieme ai brani iconici.

Salmo porta la sua energia. Sabato 18 ottobre, Salmo farà tappa con il “Salmo World Tour 2025”, promettendo un’esperienza potente e spettacolare, presentando il nuovo album “RANCH”.

Tris di concerti di Marco Mengoni. Da non perdere la leg italiana del tour “Live in Europe 2025” di Marco Mengoni, con tre date: 2, 4 e 5 novembre. La prima è già sold out. Mengoni, con 85 dischi di platino e oltre 3 miliardi di stream, è una delle voci più influenti della musica contemporanea.

Elodie, tra i protagonisti della scena pop. L’8 novembre sarà la volta di Elodie che arriva al PalaSele per la prima volta, con il suo “Elodie Show 2025”, un live potente e dall’impronta internazionale.

Elisa e il suo grande ritorno. Attesissimo il ritorno di Elisa il 18 novembre, con “Elisa Palasport Live 2025”. Data la grande richiesta, l’artista tornerà anche nella primavera 2026, il 9 maggio.

Marracash e il debutto a Eboli. Il 28 novembre, il rapper porterà il suo “MarraPalazzi25” al PalaSele, seguito da Annalisa il 2 dicembre con il “CAPITOLO I”, dopo l’uscita del nuovo album “Ma io sono fuoco”.

Luchè conclude il 2025. Luchè chiuderà l’anno con due date il 19 e 20 dicembre, confermandosi uno dei pilastri dell’urban nazionale.

Per il 2026, già sold out le prime date di Achille Lauro il 4 marzo e Olly il 28 marzo, seguiti dalle performance di Renato Zero, Notre Dame de Paris e Blanco.

Il Palasele diventa così il palcoscenico di una stagione musicale vivace e imperdibile, con artisti che promettono di lasciare il segno. Per chi è in cerca di emozioni live, i biglietti sono disponibili su Ticketone.

