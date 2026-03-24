Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Il cammino verso il Concerto del Primo Maggio di Roma 2026 entra nel vivo con la selezione dei 120 artisti che accedono alla nuova fase del contest 1MNEXT, il progetto dedicato ai talenti emergenti ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL.

Tra oltre 1700 candidature provenienti da tutta Italia, la direzione artistica del Concertone ha scelto i 120 progetti che avranno l’occasione di competere per un posto sul palco simbolo della festa dei lavoratori. Da oggi fino al 6 aprile, il pubblico potrà partecipare alla selezione votando i propri artisti preferiti sul sito ufficiale del contest. Il voto popolare sarà poi sommato a quello espresso da una giuria di qualità, composta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio e presidente di giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

La valutazione finale per ciascun artista sarà il risultato ponderato tra il voto online e quello della giuria: il giudizio del pubblico peserà per il 25%, mentre quello della giuria inciderà per il 75%.

Al termine di questa fase, almeno dieci progetti saranno chiamati ad esibirsi dal vivo nella finale del contest, prevista nel mese di aprile a Roma. In quell’occasione, spetterà esclusivamente alla giuria di qualità decretare i tre vincitori di 1MNEXT2026, che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano, condividendo la scena con i grandi nomi della musica italiana.

Il vincitore assoluto sarà poi proclamato durante il Concertone, ereditando un titolo ambito che negli anni ha visto emergere artisti oggi protagonisti della scena musicale nazionale. Nel 2025 la vittoria è andata a Dinìche con il brano *Fuochi ammare*, mentre nelle precedenti edizioni si sono affermati nomi come Still Charles (2023), Giglio (2024), Mille (2022), Cargo (2021), e La Municipàl (2018).

Con l’avvio del voto online, 1MNEXT2026 si conferma ancora una volta come uno dei principali trampolini di lancio per i giovani musicisti italiani. Il percorso è lungo, ma per i 120 selezionati rappresenta un’occasione unica: la possibilità di trasformare un sogno in realtà, esibendosi sul palco più simbolico e seguito d’Italia il prossimo primo maggio.