Concertone Primo Maggio 2026: Bambina, Cainero, Verardo e Ditonellapiaga tra i protagonisti

Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: annunciate le finaliste 1MNext e Ditonellapiaga nella lineup. Spettacolo live, grandi artisti e diretta Rai dalle 15.

Il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma si preannuncia un evento imperdibile con una lineup che unisce grandi nomi della musica italiana e nuove promettenti voci.

Giovedì 16 aprile si sono svolte le finali live di 1MNEXT2026 nella sede di Fondimpresa, dove sono state selezionate le tre artiste emergenti che accederanno alla finalissima sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Bambina, cantautrice calabrese, Cainero, cantautrice di Terracina, e Cristiana Verardo, pugliese, si confronteranno durante il Concertone: la vincitrice sarà proclamata e premiata in diretta.

Le tre finaliste sono state annunciate da Eddie Brock, cantautore romano, Disco d'Oro con "Non è mica te", che ha anche confermato la sua partecipazione all'evento del Primo Maggio. La giuria di qualità, presieduta dal direttore artistico Massimo Bonelli, ha valorizzato l'originalità e il percorso artistico delle candidate, sottolineando l'importanza di accompagnare le nuove generazioni dalla semplice aspirazione alla vera professionalizzazione con il supporto di Fondimpresa quale main partner.

Nella lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 si aggiunge ufficialmente Ditonellapiaga, pronta a travolgere la piazza con la sua energia e l'ironia dissacrante del recente album "Miss Italia", in cui riflette su miti, contraddizioni e maschere del mondo dello spettacolo in dieci tracce che indagano il rapporto tra canoni sociali e la percezione di sé.

Gli artisti confermati, in ordine alfabetico, sono: Angelica Bove, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, La Niña, Litfiba (nella storica formazione con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo), Riccardo Cocciante e Sayf.

Come da tradizione, il Concertone sarà a libero accesso e visibile in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, radio ufficiale dell'evento e di 1MNEXT, accompagnerà live il pubblico dal pomeriggio fino a tarda notte con interviste dal backstage e tanti contenuti extra anche sui social.

Il tema 2026 è "Il domani è ancora nostro". La direzione artistica punta a raccontare il presente e progettare il futuro attraverso la musica dal vivo, in una festa collettiva che intreccia generazioni, sensibilità e percorsi differenti, mescolando talenti affermati e voci emergenti.

Un mosaico unico che anno dopo anno consolida l'identità del Primo Maggio romano, valorizzando la qualità musicale e offrendo al grande pubblico uno spaccato vivo e pulsante della società contemporanea.