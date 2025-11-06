Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

La celebre band PFM – Premiata Forneria Marconi continua a conquistare il pubblico con il suo tour “Doppia Traccia”, un evento musicale unico che ha già registrato un grande successo durante le date estive e che ora prosegue attraverso l’Italia. Il tour è un omaggio alla carriera eclettica della band, unendo i loro più grandi successi con tributi ai capolavori di Fabrizio De André nella suggestiva sezione “PFM canta De André”.

Ogni serata del tour è suddivisa in due parti distinte e complementari: la prima vede l’esecuzione di brani iconici della PFM come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I” e “La carrozza di Hans”, mentre la seconda parte è dedicata alla musica di De André, con canzoni come “Il pescatore” e “Volta la carta”. Questo connubio musicale rende ogni concerto un’esperienza unica e ineguagliabile, grazie alla maestria tecnica e alla profonda intesa tra i membri della band: Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli ed Eugenio Mori. Inoltre, il tour vede la partecipazione speciale di Luca Zabbini.

Purtroppo, il tastierista storico Flavio Premoli non potrà essere presente alle prossime date a causa di un incidente familiare. *«Ai numerosi amici di PFM, con profondo dispiacere, devo annunciare la mia impossibilità a partecipare alle date teatrali. Purtroppo, a causa di un incidente subito da un familiare, non avrò la possibilità di assentarmi dalla mia città per i prossimi mesi. Sono certo che PFM sarà grandiosa come sempre»*, ha dichiarato.

Le prossime date del tour includono città come Bergamo, Roma, Firenze, Torino, Milano, Padova e Napoli, con l’apertura affidata al musicista Fabrizio Consoli in alcune tappe. Consoli presenterà il suo progetto “Il Coraggio – Canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pasolini”. Le prevendite per i concerti sono già disponibili sui circuiti abituali.

In occasione dell’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André, la PFM ha pubblicato l’album live “PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY”, disponibile in formato digitale, doppio CD e doppio vinile. Questo progetto celebra i 45 anni dal sodalizio tra la band e De André, un incontro che ha segnato profondamente il panorama musicale italiano.