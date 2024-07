CORNETTO BATTITI LIVE: il festival dell’estate italiana in prima serata

Il tanto atteso festival musicale dell’estate italiana, “Cornetto Battiti Live”, torna con una nuova emozionante puntata in prima serata su Canale 5 oggi, 29 luglio. Condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alvin e Rebecca Staffelli, la serata promette grandi sorprese e performance straordinarie.

La quarta puntata vedrà sul palco artisti di fama internazionale come Gianna Nannini, Irama, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro e molti altri. La location suggestiva del Castello Aragonese di Otranto farà da sfondo a un coinvolgente spettacolo musicale che mescolerà la migliore musica italiana ed internazionale.

In questa puntata, gli artisti si esibiranno anche in luoghi iconici della Puglia come San Ferdinando e Sammichele, aggiungendo un tocco di magia e bellezza alla serata. Accompagnati da un corpo di ballo straordinario, che include anche allievi del talent show “Amici”, gli artisti regaleranno emozioni uniche al pubblico presente e a chi seguirà lo show da casa.

La regia della kermesse è stata affidata a Luigi Antonini, garanzia di qualità e professionalità per uno spettacolo indimenticabile che promette di conquistare il cuore di tutti gli spettatori.