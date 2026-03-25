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Cosmo torna con “Incanto”: il nuovo singolo che anticipa l’album “La Fonte”

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Prosegue il viaggio musicale di Cosmo verso l’uscita di “La Fonte”, il nuovo album dell’artista in arrivo il 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42 Records. Dopo aver acceso la curiosità del pubblico con i primi brani, arriva ora il nuovo singolo “Incanto”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, secondo estratto del progetto.

Il brano si distingue per la sua struttura fluida e avvolgente: “Incanto si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita: un tempo che si dilata, perde consistenza e lascia emergere una percezione sospesa, in cui corpi si muovono, le identità si confondono e tutto sembra trasformarsi. Al centro resta un bisogno essenziale: non perdersi mentre tutto cambia. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi anche solo per un istante. È proprio lì che nasce l’incanto.”

Il senso di sospensione evocato dal brano è amplificato dall’uso dell’autotune, impiegato qui non come strumento di correzione ma come elemento espressivo, capace di creare un effetto straniante e sensoriale, quasi una nebbia che avvolge l’ascoltatore. È una dimensione sonora in cui Cosmo sperimenta, esplorando nuove frontiere dell’elettronica e della composizione.

“La Fonte” rappresenta il secondo capitolo del sodalizio artistico tra Cosmo e Alessio Natalizia, produttore e musicista di base a Londra conosciuto anche con l’alias Not Waving. I due proseguono un percorso iniziato con “Sulle ali del cavallo bianco” (2024), alimentando una collaborazione che unisce ricerca sonora, sperimentazione e libertà creativa.

Il nuovo lavoro arriva a dieci anni di distanza da “L’ultima festa”, brano che consacrò definitivamente l’artista nel panorama musicale italiano. “La Fonte” è già disponibile in preorder in tre formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (versioni autografate e standard) e CD (autografato o standard).

Parallelamente all’uscita del disco, Cosmo annuncia anche un’esperienza dal vivo completamente nuova: i concerti matinée. Si tratta di un tour estivo pensato per le ore del mattino, una formula inedita che vuole trasformare il concerto in un rito collettivo di risveglio e rinascita sonora, capace di coinvolgere sensi e spirito.

Il calendario del “La Fonte – Matinée Tour 2026” è in costante aggiornamento e prevede già le seguenti tappe:
24 maggio al MI AMI Festival di Milano,
2 giugno a Firenze per Decibel Presents,
5 luglio a Cesenatico (FC) per acieloaperto festival,
12 luglio a Bard (AO) presso il Forte di Bard,
12 agosto a Lamezia Terme (CZ) per il Color Fest,
15 agosto a Ostuni (BR) per il Locus Festival.

Con “Incanto”, Cosmo rinnova il suo linguaggio artistico e conferma la capacità di fondere introspezione e sperimentazione sonora. Un nuovo capitolo che anticipa un album destinato, ancora una volta, a lasciare un segno profondo nella scena musicale italiana.

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