Cosmo torna con “Incanto”: il nuovo singolo che anticipa l’album “La Fonte”

Prosegue il viaggio musicale di Cosmo verso l’uscita di “La Fonte”, il nuovo album dell’artista in arrivo il 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42 Records. Dopo aver acceso la curiosità del pubblico con i primi brani, arriva ora il nuovo singolo “Incanto”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, secondo estratto del progetto.

Il brano si distingue per la sua struttura fluida e avvolgente: “Incanto si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita: un tempo che si dilata, perde consistenza e lascia emergere una percezione sospesa, in cui corpi si muovono, le identità si confondono e tutto sembra trasformarsi. Al centro resta un bisogno essenziale: non perdersi mentre tutto cambia. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi anche solo per un istante. È proprio lì che nasce l’incanto.”

Il senso di sospensione evocato dal brano è amplificato dall’uso dell’autotune, impiegato qui non come strumento di correzione ma come elemento espressivo, capace di creare un effetto straniante e sensoriale, quasi una nebbia che avvolge l’ascoltatore. È una dimensione sonora in cui Cosmo sperimenta, esplorando nuove frontiere dell’elettronica e della composizione.

“La Fonte” rappresenta il secondo capitolo del sodalizio artistico tra Cosmo e Alessio Natalizia, produttore e musicista di base a Londra conosciuto anche con l’alias Not Waving. I due proseguono un percorso iniziato con “Sulle ali del cavallo bianco” (2024), alimentando una collaborazione che unisce ricerca sonora, sperimentazione e libertà creativa.

Il nuovo lavoro arriva a dieci anni di distanza da “L’ultima festa”, brano che consacrò definitivamente l’artista nel panorama musicale italiano. “La Fonte” è già disponibile in preorder in tre formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (versioni autografate e standard) e CD (autografato o standard).

Parallelamente all’uscita del disco, Cosmo annuncia anche un’esperienza dal vivo completamente nuova: i concerti matinée. Si tratta di un tour estivo pensato per le ore del mattino, una formula inedita che vuole trasformare il concerto in un rito collettivo di risveglio e rinascita sonora, capace di coinvolgere sensi e spirito.

Il calendario del “La Fonte – Matinée Tour 2026” è in costante aggiornamento e prevede già le seguenti tappe:

24 maggio al MI AMI Festival di Milano,

2 giugno a Firenze per Decibel Presents,

5 luglio a Cesenatico (FC) per acieloaperto festival,

12 luglio a Bard (AO) presso il Forte di Bard,

12 agosto a Lamezia Terme (CZ) per il Color Fest,

15 agosto a Ostuni (BR) per il Locus Festival.

Con “Incanto”, Cosmo rinnova il suo linguaggio artistico e conferma la capacità di fondere introspezione e sperimentazione sonora. Un nuovo capitolo che anticipa un album destinato, ancora una volta, a lasciare un segno profondo nella scena musicale italiana.