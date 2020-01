Creative Super X-Fi Gen2, olografia per cuffie ad un livello superiore

Un anno dopo aver collezionato ben 15 premi “best-of-CES” per Super X-Fi, la rivoluzionaria tecnologia olografia per cuffie, Creative Technology svela il nuovissimo profilo audio Super X-Fi Gen2, che presenta miglioramenti importanti per offrire agli utenti un’esperienza audio per cuffie più naturale che mai.

Realismo senza precedenti in cuffia

Super X-Fi ricrea l’ambiente sonoro di un sistema di altoparlanti surround di alta qualità in cuffia e lo personalizza con l’intelligenza artificiale (IA) per un’esperienza di ascolto naturale. Sin dal lancio, durante il CES 2019, utenti e critici sono rimasti colpiti dal realismo dell’audio personalizzato, realizzato su misura per i loro profili antropometrici.

“Inizialmente, la nostra base di profili utente era compresa di decine di migliaia di persone. Nell’ultimo anno, guidando con successo il lancio di Super X-Fi, ne abbiamo accumulati centinaia di migliaia. Questo salto significativo, grazie ai dati collezionati in tutto il mondo, ci ha dato la possibilità di effettuare ulteriori ricerche e ci ha permesso di migliorare l’engine dell’IA di Super X-Fi per avere una maggiore accuratezza nel personalizzare l’esperienza audio per i nostri utenti. Tutto ciò è stato fondamentale per lo sviluppo del nostro profilo Super X-Fi Gen2 “, ha dichiarato Lee Teck Chee, Vicepresidente della Tecnologia presso Creative e inventore di Super X-Fi.

Super X-Fi Gen2 presenta anche altri importanti miglioramenti, tra cui l’aumento del dettaglio del suono nella configurazione surround e una migliore direzionalità dell’audio. La fedeltà audio è migliorata e il suono risulta più chiaro: questo si traduce in un audio più cristallino su una gamma più ampia di contenuti per essere apprezzato da tutti i tipi di ascoltatori. Con i film, i dialoghi sono più chiari e la direzione dei dialoghi è più precisa, grazie ai bassi qualitativamente migliorati. Questo upgrade è evidente anche per l’ascolto della musica: con l’aumento dei dettagli, sembrerà di ascoltare musica in uno studio professionale.

Per il gaming, l’esperienza di Super X-Fi viene migliorata per un’ampia gamma di tipologie di gioco, con una migliore percezione della distanza e della posizione. Durante il CES 2020, Creative ha presentato uno speciale profilo audio di gioco progettato per i videogame sparatutto in prima persona durante l’anteprima delle cuffie SXFI GAMER.

I vantaggi del nuovo profilo Super X-Fi Gen2 non finiscono qui. Con il nuovo approccio nella metodologia di progettazione, il consumo di energia diventa più efficiente: la durata della batteria delle cuffie SXFI AIR, ad esempio, sarà maggiore del 10%.

Il profilo Super X-Fi Gen2 è stato implementato su tutti i profili utente esistenti in tutto il mondo durante il CES 2020, gli utenti devono solo eseguire semplici aggiornamenti del firmware sui loro prodotti e scaricare i nuovi profili tramite l’APP SXFI per sperimentare il nuovissimo audio olografico.

Infine, Lee ha aggiunto: “Super X-Fi Gen2 è il nuovo frutto della nostra continua ricerca dell’eccellenza audio. Inoltre, mentre Gen2 è il miglior profilo audio che abbiamo, siamo costantemente alla ricerca per lo sviluppo del prossimo nuovo standard. La Gen3 è già all’orizzonte”.

