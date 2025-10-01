CremoniniLIVE25: un tributo alla straordinaria carriera di Cesare Cremonini

Il 21 novembre 2025 si appresta a diventare una data memorabile per gli appassionati di musica italiana, con l’uscita dell’atteso album live “CremoniniLIVE25” di Cesare Cremonini. Questo nuovo lavoro non è solo un album dal vivo, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque nella carriera di uno dei più amati performer del panorama musicale italiano.

L’album racchiude la potenza e l’eleganza di un artista che ha saputo trasformare ogni progetto in un successo straordinario, ridefinendo gli standard della musica pop italiana. La scaletta del live copre oltre venticinque anni di carriera, raccontando un percorso di successi che si sono ormai affermati come classici della musica italiana contemporanea.

L’eccezionalità di “CremoniniLIVE25” è sottolineata anche dai numeri impressionanti del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutta Italia, con oltre 600.000 biglietti venduti. Le performance sono state impreziosite da collaborazioni con artisti del calibro di Elisa, Luca Carboni e Lorenzo Jovanotti, trasformando ogni serata in un evento unico. Elisa ha emozionato il pubblico con una versione intensa di Aurore Boreali, mentre Luca Carboni ha riportato indietro nel tempo con i suoi inni generazionali San Luca e Mare Mare. Lorenzo Jovanotti ha infiammato il pubblico con Mondo, dimostrando ancora una volta la capacità di Cremonini di tessere dialoghi artistici autentici.

Parallelamente all’uscita dell’album, Milano ospiterà un esclusivo pop-up store, dal 18 al 22 novembre, in Corso Como 10, dedicato a Cremonini. Sarà un’occasione imperdibile per acquistare la discografia completa e il merchandise ufficiale dell’artista. Il 21 novembre, Cremonini sarà presente per una photo opportunity con i fan che avranno pre-ordinato il disco.

Per la prossima estate, Cremonini si prepara a tornare sui palchi con il tour “CremoniniLIVE26”, che toccherà quattro location iconiche: il Circo Massimo di Roma, l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena e la Visarno Arena di Firenze.

In conclusione, “CremoniniLIVE25” è più di un semplice album live; è il ritratto di un artista al vertice della sua creatività, pronto a unire ancora una volta generazioni di fan con la sua musica senza tempo. Disponibile in formato digitale, triplo vinile e doppio CD, include un libretto con immagini inedite e un codice digitale che consente di rivivere i momenti unici dei concerti negli stadi del 2025. Una celebrazione imperdibile del talento inarrestabile di Cesare Cremonini.