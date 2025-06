Cristiano De André: al via il tour estivo “De André Canta De André Best Of Estate 2025”

Al via domani, mercoledì 25 giugno, “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025”, il tour estivo di CRISTIANO DE ANDRÉ che lo porterà a esibirsi in tutta Italia con un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Gli appassionati avranno la possibilità di rivivere le emozioni delle opere del grande Fabrizio De André attraverso la voce e l’interpretazione del suo unico vero erede, Cristiano, che intende celebrare ancora una volta il vasto repertorio paterno.

Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ” non è nuovo al pubblico, essendo già stato protagonista di quattro album di successo: “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017), e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023). Dopo numerosi tour sold out e il tutto esaurito del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”, questo nuovo capitolo dell’avventura musicale di Cristiano promette di deliziare gli amanti della musica italiana.

Nel tour estivo, Cristiano De André sarà accompagnato dai talentuosi musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, si alternerà tra chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, guidando il pubblico attraverso un viaggio emozionale nella grande opera di Fabrizio.

Le date del tour offrono un’opportunità unica di partecipare a questa celebrazione musicale in tutta Italia, toccando città e festival di grande richiamo, dal Festival Summer Cult di Piacenza fino al Pisa Summer Knights di Pisa. Un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire l’arte di Fabrizio De André attraverso l’amore e il talento del figlio Cristiano.