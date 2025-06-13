Cuta ritorna con “Prossima Vittima”: una confessione emotiva senza cinismo

L’artista emergente del panorama rap italiano, Cuta, annuncia il suo nuovo singolo, “Prossima Vittima”, disponibile dal 31 ottobre. Conosciuto per il suo stile tagliente e ironico, Cuta sorprende i suoi fan con un brano che abbandona il sarcasmo per esplorare territori più personali e vulnerabili. Dopo i precedenti singoli “Sonniferi” e “1%”, Cuta sfida le aspettative con un pezzo che si allontana dal suo tipico cinismo. “Prossima Vittima è una confessione emotiva, cruda, lucida, che affronta le dinamiche dell’attaccamento emotivo in modo diretto,” ha dichiarato l’artista. La traccia scava nei meccanismi tossici delle relazioni e nella paura di amare o essere amati, raccontando la storia di chi sa di poter ferire ma decide comunque di rischiare.

Cuta, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese, ha iniziato la sua carriera nei battle rap nel 2021, subito dopo la pandemia. La sua abilità con le parole lo ha reso rapidamente famoso e gli ha permesso di pubblicare diversi singoli di successo. Con “Prossima Vittima”, Cuta si propone un esercizio di vulnerabilità, mettendo da parte il personaggio per mostrarsi davvero, con tutte le sue contraddizioni.

Dopo aver vinto il rap show “Nuova Scena 2” su Netflix, giudicato da nomi noti come Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, Cuta ha collaborato con artisti del calibro di Gemitaiz, Madman e Willie Peyote. Il suo viaggio continua, non solo come punchliner formidabile ma anche come voce autorevole dotata di una profonda consapevolezza artistica.

“Prossima Vittima” è destinato a consolidare ulteriormente Cuta nel panorama musicale, offrendo un’esperienza d’ascolto che coniuga introspezione e coinvolgimento emotivo.