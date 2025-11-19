Cuta torna con “Mettici la faccia”: la verità senza filtri del nuovo rap italiano

Cuta è pronto a dire ancora una volta la verità, anche quando è scomoda. L’artista annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Mettici la faccia”, prodotto da Yazee e disponibile da venerdì 21 novembre. Una nuova pagina del suo percorso musicale, pubblicata per Gold Leaves Academy, che conferma la sua urgenza di raccontare il presente in modo diretto, sincero e senza compromessi.

Nel brano, Cuta affronta con lucidità il tema della pressione sociale e digitale, quella spinta costante che oggi porta chiunque a doversi esporre, dichiarare o prendere posizione. “Mettici la faccia” esplora il disagio profondo di chi non ha certezze da mostrare o risposte immediate da offrire. L’artista sceglie di dare voce a chi fatica a stare al passo con la logica del commento continuo, rivelando la vulnerabilità autentica del dubbio e dell’incertezza.

Tra sarcasmo e introspezione, il testo denuncia l’ipocrisia di un sistema dove l’attivismo rischia di ridursi a una posa e dove la coscienza si confonde con la performance sociale. La canzone diventa così una riflessione sulle contraddizioni della nostra epoca: un mondo in cui mostrarsi è diventato quasi un imperativo morale, ma in cui restare autentici richiede coraggio. “Mettici la faccia” diventa dunque un invito a ritrovare la sostanza dietro l’immagine, la verità dietro la vetrina dei social.

Cuta si conferma una delle voci più intense e irrequiete della nuova scena rap italiana. Nato nel 2003 a San Giuliano Milanese, ha iniziato la sua carriera nel 2021 partecipando a battle in tutta Italia, distinguendosi per le sue rime taglienti e la capacità di combinare introspezione e critica sociale. Già nel 2022 il suo nome era conosciuto a livello nazionale grazie alle numerose vittorie nelle competizioni freestyle, ma è nel 2024 che consolida la sua identità artistica con l’EP “Zero Alibi”, un progetto senza featuring che mette al centro autenticità e riflessione.

La consacrazione definitiva arriva con “Nuova Scena 2”, il rap show di Netflix in cui si aggiudica la vittoria finale, convincendo giudici come Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Nel programma ha presentato due brani originali, “Mica io” e “Sedicenne Incinta”, e ha condiviso una collaborazione con Gemitaiz. Dopo il trionfo televisivo, partecipa alla Red Bull Posse insieme a Madman, Willie Peyote e agli altri finalisti del programma, consolidando ulteriormente la sua presenza sulla scena nazionale.

Nel 2025 Cuta pubblica tre singoli che segnano la continuità del suo percorso: “Sonniferi” a giugno, “1%” a settembre e “Prossima vittima” a ottobre. Brani che, ciascuno a modo suo, riflettono la crescita di un artista capace di rinnovarsi senza perdere lucidità e autenticità. Con “Mettici la faccia”, Cuta prosegue il proprio viaggio con la stessa energia che lo ha reso una delle figure più interessanti del rap contemporaneo italiano: una voce giovane ma consapevole, che sceglie di dire la verità anche quando non conviene.

In un panorama musicale sempre più affollato e spesso condizionato dalle mode, Cuta continua a distinguersi per la sua coerenza. La sua penna è uno strumento di analisi e di denuncia, ma anche un mezzo per approfondire il lato umano delle contraddizioni moderne. Con questo nuovo singolo, l’artista milanese conferma di essere un narratore del presente: diretto, autocritico, ma capace di trasformare la vulnerabilità in forza creativa.

“Mettici la faccia” non è solo un titolo: è una dichiarazione d’intenti, un invito a restare veri in un mondo che pretende verità prefabbricate.