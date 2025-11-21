CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Cuta è tornato. Il giovane rapper milanese, classe 2003, dopo una corsa inarrestabile che lo ha portato a imporsi come una delle voci più autentiche della nuova scena rap italiana, pubblica oggi “Mettici la faccia”, il suo nuovo singolo prodotto da Yazee e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano che conferma il suo stile diretto e la sua capacità di raccontare, senza filtri, il presente e le sue contraddizioni.

Nel nuovo pezzo, Cuta affronta con lucidità un tema sempre più attuale: la pressione sociale e digitale a esporsi costantemente, a dichiarare un’opinione, a schierarsi, a mostrare tutto di sé. In un mondo in cui i social rendono ogni persona un potenziale personaggio pubblico, il rapper sceglie la via della riflessione, scavando nel disagio di chi non vuole aderire per forza alla logica del commento continuo. “Mettici la faccia”, così, diventa una dichiarazione di autenticità, un invito a restare fedeli a sé stessi anche quando tutto spinge nella direzione opposta.

Tra sarcasmo e introspezione, il testo denuncia l’ipocrisia di un sistema dove l’attivismo rischia di diventare una semplice posa e la coscienza una performance sociale. Il brano non si limita però alla critica: è anche un gesto di empatia verso chi vive il peso del giudizio e dell’esposizione forzata, e un’esortazione a riscoprire la propria verità interiore. Secondo quanto emerge dal comunicato, “Mettici la faccia” è una riflessione tagliente, ma anche profondamente umana, su ciò che significa restare autentici mentre il mondo chiede di esporsi sempre e comunque”.

La traccia rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Cuta, che continua a distinguersi per la sua scrittura personale e incisiva. Dopo aver mosso i primi passi nel 2021 nel circuito delle battle di freestyle, l’artista di San Giuliano Milanese ha conquistato rapidamente l’attenzione nazionale grazie alla sua abilità nel coniugare introspezione e critica sociale.

Il 2024 è stato un anno importante per lui, con la pubblicazione dell’EP “Zero Alibi”, lavoro privo di collaborazioni che ha confermato una maturità sorprendente nei temi e nelle sonorità. La consacrazione nazionale è arrivata con la vittoria di “Nuova Scena 2”, il rap show di Netflix giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, dove Cuta si è distinto per i singoli “Mica io” e “Sedicenne Incinta” e per una collaborazione con Gemitaiz.

Dopo il successo televisivo, il rapper ha continuato a consolidare la propria identità partecipando alla Red Bull Posse insieme a Madman, Willie Peyote e agli altri finalisti del programma. Nel 2025 ha poi pubblicato tre singoli di rilievo: “Sonniferi” a giugno, “1%” a settembre e “Prossima vittima” a ottobre, ognuno dei quali ha aggiunto un tassello alla sua evoluzione artistica.

Con “Mettici la faccia”, Cuta conferma la sua coerenza e il coraggio di affrontare temi complessi. È un brano che parla a una generazione sospesa tra il bisogno di visibilità e il desiderio di autenticità, tra la voglia di dire la propria e la paura di essere fraintesi. Ancora una volta, il giovane rapper dimostra che si può fare musica che intrattiene e allo stesso tempo invita a pensare.

“Ancora una volta pronto a dire la verità, anche quando è scomoda”: questa è la promessa che accompagna l’uscita del nuovo singolo. Una promessa che Cuta sembra mantenere, con fermezza e sincerità, facendo della verità la sua cifra artistica più riconoscibile.