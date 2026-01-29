Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Domani arriva in tutti i formati “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”, la colonna sonora ufficiale della quinta e ultima stagione della serie cult Netflix. Pubblicato da Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, l’album sarà disponibile in digitale, CD, vinile e persino in musicassetta, con una linea di edizioni limitate dedicate ai collezionisti.

La pubblicazione segna un nuovo capitolo per l’universo musicale di “Stranger Things”, che fin dal debutto nel 2016 ha reso le sue scelte sonore un elemento distintivo del successo globale della serie. L’album, ideato e prodotto dai fratelli Duffer insieme a Nora Felder, due volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Emmy, raccoglie brani chiave della quinta stagione, spaziando tra epoche e generi musicali differenti.

“Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5” include una selezione di canzoni iconiche che vanno da “Rockin’ Robin” di Michael Jackson a “Heroes” di David Bowie, fino a “Fernando” degli ABBA e “The Trooper” degli Iron Maiden. Una collezione eclettica e potente, pensata per accompagnare i momenti più intensi e simbolici della stagione conclusiva.

L’album compilation è prodotto dai fratelli Duffer e da Rob Santos per Legacy Recordings, e sarà disponibile anche in versioni in vinile colorato in edizione limitata: nero standard, red smoke in esclusiva Amazon e blu smoke in esclusiva Target. Le special edition saranno reperibili tramite Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store.

Le colonne sonore di “Stranger Things” rappresentano ormai un tratto distintivo della serie e hanno ottenuto importanti riconoscimenti sin dal primo album del 2017, che debuttò nella Top 10 della classifica Billboard US Top Soundtracks e fu candidato ai Grammy per la miglior colonna sonora compilata per i media visivi. Nel 2022, la colonna sonora della quarta stagione — che includeva l’indimenticabile “Running Up That Hill (A Deal with God)” di Kate Bush — ha raggiunto risultati record, mantenendo per tre mesi la posizione numero uno nella Top TV Songs di Billboard e conquistando una nuova nomination ai Grammy.

La quinta stagione di Stranger Things, creata dai fratelli Duffer e prodotta da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment, rappresenta l’attesissimo capitolo conclusivo della saga. Tra i protagonisti tornano Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink e molti altri volti amati dal pubblico, affiancati da nuovi ingressi come Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton.

Dal suo debutto nel 2016, “Stranger Things” è diventata una delle serie più iconiche di Netflix, superando i 140 milioni di visualizzazioni globali solo con la quarta stagione e conquistando oltre 70 premi internazionali, tra cui gli Emmy® e lo Screen Actors Guild Award. La sua capacità di mescolare nostalgia, avventura e musica retrò ha ridefinito l’immaginario collettivo degli anni ’80, riportando in auge molte hit dell’epoca.

Con questa nuova colonna sonora, “Stranger Things” si prepara dunque a salutare il pubblico con un’ultima, emozionante immersione nelle atmosfere vintage che ne hanno decretato il successo, offrendo un omaggio sonoro tanto potente quanto iconico a una delle serie più amate di sempre.