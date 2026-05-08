Da Noi… a Ruota Libera: nuove emozioni su Rai 1 con Fialdini e ospiti d'eccezione

Domenica 10 maggio, alle 17.20 su Rai 1, torna l'atteso appuntamento con Francesca Fialdini e il programma "Da Noi… a Ruota Libera". La trasmissione, prodotta dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, propone anche questa settimana un mix di emozioni, racconti e storie personali che promettono di coinvolgere il pubblico pomeridiano.



Tra gli ospiti attesi in studio spiccano nomi amati dal pubblico: Carmen Russo, Michele Bravi ed Erasmo Genzini. Carmen Russo, storica showgirl, ballerina e attrice, ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua carriera in televisione e a teatro. Spesso al fianco del marito Enzo Paolo Turchi, Russo condivide da anni la sua energia e versatilità con gli spettatori.



Michele Bravi, cantautore e presenza recente nei programmi del sabato sera di Rai 1 con "Canzonissima", porterà la sua voce e sensibilità al centro della puntata. Lo affiancherà Erasmo Genzini, protagonista il 17 maggio in prima serata su Rai 1 nel film "Lapponia I love iù". Nel film Genzini interpreta Carmine, un giovane napoletano cresciuto in un ambiente segnato dalla criminalità che, grazie a una inaspettata eredità, parte per la Lapponia vivendo una svolta inattesa.



Nel corso della puntata, saranno inoltre mostrate le toccanti immagini del recente concerto di Fabrizio Moro a Roma. L'artista, durante la prima data del suo nuovo tour il 2 maggio, ha mantenuto la promessa fatta al programma accogliendo sul palco Giorgina, la ragazza palermitana non udente già ospite della trasmissione. Un momento emozionante in cui Giorgina ha interpretato la musica di Moro nella lingua dei segni, coronando il suo sogno di esibirsi al fianco del cantautore.



"Da Noi… a Ruota Libera" si conferma così uno degli appuntamenti più seguiti della domenica pomeriggio, capace di unire intrattenimento, storie personali e inclusività attraverso il racconto dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della società.