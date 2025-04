Da oggi è in radio e in digitale “SONO STATA”: il brano di SIMONA SALIS con ANTONELLA RUGGIERO

La cantautrice sarda Simona Salis si prepara a conquistare nuovamente il panorama musicale con il suo ultimo singolo intitolato “Sono Stata”, in cui collabora con la celebre artista italiana Antonella Ruggiero. Il brano, prodotto da Ivan Ciccarelli e distribuito da Pirames International, è già disponibile in radio e in digitale.

“‘Sono Stata’ è un brano di world music, che intreccia sonorità etniche con la lingua italiana e sarda, accompagnato da un ritmo coinvolgente e ricco di suggestioni. Il testo della canzone, ispirato alla poesia di Mariangela Gualtieri, esplora l’identità non come un concetto fisso, ma come un processo in continua evoluzione”, sottolinea Simona Salis.

La carriera di Simona Salis è caratterizzata da una forte identità artistica e da una ricerca costante delle tradizioni sarde, reinterpretate con un approccio innovativo e personale. Nata a Cagliari, ha completato i suoi studi in Storia della Musica e dello Spettacolo all’Università di Siena, per poi vivere in varie città europee come Londra e Milano. Attualmente risiede a Varese, dove ha fondato la scuola di musica “Bips School” insieme a Ivan Ciccarelli, suo compagno e collaboratore.

Il percorso musicale di Simona Salis ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, con album come “Chistionada de Mei”, “Janas e Dimonius” e “Nomi”, che esplorano temi legati alle tradizioni sarde e alla personale ricerca artistica della cantautrice. Il suo approccio versatile e innovativo le ha permesso di conquistare un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero.

Non solo una musicista di talento, Simona Salis è anche una insegnante di musica e un’artista impegnata, che porta avanti un percorso artistico autentico e ricco di significato. Con il singolo “Sono Stata”, in collaborazione con Antonella Ruggiero, la cantautrice sarda si conferma come una delle voci più interessanti e originali del panorama musicale contemporaneo.