Spettacolo

Da oggi in radio “SONO FELICE”, il brano di ROMINA FALCONI tratto da “ROTTINCUORE”

Published

È ufficialmente disponibile in radio da oggi, venerdì 29 agosto, il nuovo brano di Romina Falconi, “Sono Felice”, tratto dal concept album “Rottincuore”. Questo progetto, pubblicato con Freak&Chic, ADA Music Italia e Warner Music, è disponibile sia in formato fisico che digitale e rappresenta un viaggio intenso e affascinante nell’animo umano.

“Sono Felice”, scritto in collaborazione con Roberto Casalino e prodotto da Giuseppe D’Albenzio, Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli, esplora la felicità solo apparente dietro la quale spesso si nasconde una profonda sofferenza interiore. «Questa canzone è un documento falso – afferma Romina Falconi – un falsario sarebbe fiero di me. La convinzione è potentissima: è una trappola per chi la crea. Ma le trappole, in fondo, non annoiano mai. È il clown che sa di essere rotto, eppure non osa smettere di far ridere. Si chiama “Sono Felice”, ma sotto il cerone c’è un volto che non dorme da giorni. “Ma certo, va tutto bene, guarda…”: è la sindrome di Pollyanna, con il sorriso largo e gli occhi lucidi. Una cheerleader all’inferno, una reginetta di gioia sbandierata. Questo brano parla di chi ha trasformato la positività in un’armatura troppo stretta: il dolore travestito da entusiasmo, perché altrimenti ci si perde. Perché chiunque abbia detto almeno una volta “Sto benissimo” con il cuore in frantumi, ha già cantato questo pezzo. Anche senza saperlo. Sul finale ride e non si capisce se sia sprofondamento o liberazione, ma forse non importa».

Assieme alla sua band “I Disumani”, Falconi si prepara a esibirsi dal vivo per presentare “Rottincuore”, un album che attraversa le complessità dell’essere umano con brani che mettono in scena peccatori e anime imperfette. La cantautrice romana si esibirà il 19 settembre al Largo Venue di Roma e il 21 settembre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono già disponibili online.

“Rottincuore” è un concept album che raccoglie 13 brani capaci di raccontare atteggiamenti estremi e caratterizzati da ombre psicologiche. Ogni canzone rappresenta un protagonista alle prese con le proprie fragilità e lotte interiori, costruendo un universo narrativo unico. Tra i brani spiccano titoli evocativi come “Lupo Mannaro”, “La solitudine di una regina” e “Maria Gasolina”.

La cantautrice, attraverso la sua arte, unisce discipline diverse come la musica, la scrittura, e l’antropologia, ponendo un accento particolare sulla complessità della mente umana. Accanto all’album, Romina Falconi e Freak&Chic presentano “Rottincuore – Il Discofilm”, un mediometraggio che mescola scrittura teatrale, cinema e musica, offrendo una visione cruda e lirica delle storie narrate nell’album. Diretto da Niccolò Savinelli, il film riprende l’estetica distintiva di Falconi e l’accompagna in un viaggio emotivo e grottesco, dove il dolore si trasforma in arte e l’autobiografia si fonde con l’immaginazione.

Nata a Roma, la cantautrice è anche direttore artistico di Freak&Chic, una piattaforma da cui lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione, ponendo enfasi su personaggi complessi e fuori dagli schemi. Con la sua musica, Romina Falconi racconta storie autentiche con un linguaggio diretto e senza filtri.

