Suzuki e Torino FC celebrano 500 partite insieme con una maglia speciale

Suzuki e Torino FC raggiungono il traguardo di 500 partite giocate insieme, celebrando 14 anni di collaborazione e valori condivisi con una maglia speciale.

Suzuki e Torino FC festeggiano un importante traguardo: 500 partite condivise, sintesi di una partnership consolidata che dura da 14 anni. Fin dall'inizio della collaborazione, entrambi hanno costruito un percorso segnato da passione, spirito di squadra e attenzione alle persone, sostenendo i valori dello sport come appartenenza, determinazione e impegno collettivo.

Per celebrare questo storico risultato, il numero 500 è stato inserito in evidenza su una maglia speciale, posizionato sul fronte sotto il logo Suzuki, a testimoniare quanto questa alleanza abbia saputo rafforzare il legame tra l'azienda automobilistica e il club granata attraverso stagioni di crescita, sfide e successi condivisi.

Massimo Nalli, Amministratore Delegato e CEO di Suzuki Italia, ha dichiarato: Celebrare 500 partite insieme al Torino FC significa riconoscere il valore di un percorso costruito stagione dopo stagione, sulla base di una visione condivisa e di valori che sentiamo profondamente nostri. Passione, determinazione e spirito di squadra sono principi che accomunano il mondo dello sport e quello Suzuki, così come l'attenzione alle persone e la consapevolezza che ogni traguardo nasce dall'impegno collettivo. Siamo orgogliosi di essere al fianco del Torino FC e di condividere una collaborazione che va oltre la sponsorizzazione, rafforzando il legame con il territorio e con una comunità che vive lo sport come espressione di appartenenza. Questo anniversario rappresenta una tappa significativa del nostro cammino insieme e uno stimolo a proseguire con lo stesso entusiasmo verso le sfide future.

La collaborazione tra Suzuki e Torino FC simboleggia una visione condivisa e un modello di partnership che punta sulla continuità e sull'innovazione, caratteristiche proprie di Suzuki stessa, azienda fondata nel 1909 da Michio Suzuki. Nel corso della sua storia, il marchio ha attraversato tappe fondamentali: dall'introduzione della prima bicicletta motorizzata negli anni Cinquanta, fino al debutto della Suzulight, passando per il lancio dell'iconico Jimny e della Vitara. Nel 2024 Suzuki ha presentato la eVITARA, il suo primo modello 100% elettrico, segno di uno sguardo costante verso il futuro.

L'anniversario delle 500 partite con il Torino FC rappresenta non solo una celebrazione storica, ma anche una spinta a proiettarsi verso nuove sfide sportive e tecnologiche, testimoniando ancora una volta la forza della sinergia tra sport e industria.