DAMIANO DAVID è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify

Damiano David ha raggiunto un nuovo traguardo nel mondo della musica, diventando l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify. Il suo nuovo album sta conquistando le classifiche globali con ben otto brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma.

Attualmente, due dei suoi singoli di maggior successo, “The First Time” e “Next Summer”, si trovano rispettivamente al primo e al secondo posto nelle classifiche. Queste canzoni non solo risuonano nelle radio di ben 19 Paesi, ma sono diventate virali anche su TikTok, con oltre 800 milioni di visualizzazioni globali. Altri brani di successo includono “Nothing Breaks Like a Heart” (#4), “Zombie Lady” (#9), “Voices” (#10), “Tangerine (feat. d4vd)” (#17), “Angel” (#23), e “The Bruise (feat. Suki Waterhouse)” (#29).

Oltre ai successi su Spotify, Damiano sta attualmente portando avanti un tour nei festival più prestigiosi, iniziato a Seul e che si concluderà al Lollapalooza di Chicago. Di particolare rilievo è stata la sua esibizione all’Isle of MTV Malta 2025, il più grande festival estivo gratuito d’Europa.

Il World Tour 2025 di Damiano ha già registrato il sold out in tutte le date europee, con concerti attesi anche in Australia, Nord America, Sud America e Asia. Le date italiane, che includono Milano all’Unipol Forum il 7 ottobre e due concerti al Palazzo dello Sport di Roma l’11 e il 12 ottobre, sono tutte sold out. Anche la data di Melbourne ha registrato il tutto esaurito.

In attesa del tour, Damiano sarà protagonista di uno speciale showcase al Grammy Museum di Los Angeles, il 29 luglio, su invito dell’Academy, un evento che metterà ulteriormente in luce il suo incredibile talento.

I biglietti per il World Tour 2025 sono già disponibili per la prevendita. Gli organizzatori invitano a fare attenzione e a acquistare i biglietti esclusivamente tramite i circuiti autorizzati per evitare frodi. Damiano, attraverso le sue esibizioni e la sua musica, continua a conquistare il cuore dei fan di tutto il mondo, rafforzando la sua posizione di punta nel panorama musicale internazionale.