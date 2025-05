DAMIANO DAVID: è uscito oggi “FUNNY little FEARS”, il suo primo album solista

Damiano David, ha lanciato oggi il suo attesissimo primo album solista, “Funny little FEARS”. Questo progetto segna una nuova tappa nella carriera musicale dell’artista, evidenziando il suo personale viaggio emotivo degli ultimi dodici mesi. Come dichiarato dallo stesso Damiano, «Ho definito FUNNY LITTLE FEARS il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante».

Il lancio dell’album è stato accompagnato da una spettacolare anteprima live su TikTok, tenutasi ieri sera presso la suggestiva cornice di Joshua Tree.

“Funny little FEARS” include 14 brani che spaziano dalla teatralità di “Silverlines”, prodotto da Labrinth, all’energia di “Born With a Broken Heart”, fino all’intensità di “Next Summer”. Il nuovo singolo “Zombie Lady”, estratto dall’album, è già in rotazione radiofonica.

Tra le collaborazioni di spicco presenti nell’album, si segnalano “The Bruise” con la cantautrice e attrice inglese Suki Waterhouse, e “Tangerine” con l’artista visionario d4vd. Damiano ha espresso il suo entusiasmo per queste collaborazioni: «Amo molto la voce di Suki: mi trasmette delle vibes vintage che adoro. La sua immagine e il suo aspetto sono così eleganti e penso che fosse perfetta per un brano come “The Bruise”». Riguardo a d4vd, Damiano ha raccontato «d4vd è un artista che rispetto profondamente; il suo ultimo album è stupendo. Non avrei potuto essere più felice di sapere che gli piaceva “Tangerine” e che voleva collaborare su quel brano. Ha aggiunto un tocco incredibile e unico al pezzo». Anche d4vd ha condiviso il suo apprezzamento, affermando: «Mi sono sentito onorato dal fatto che Damiano mi abbia invitato a collaborare nel suo album. Credo sia l’onore più grande che qualcuno possa darti e sono un fan suo e dei Måneskin da tanto, per cui quando mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Poi adoro questo pezzo».

Con il lancio dell’album, cresce anche l’attesa per il World Tour 2025 di Damiano. Il tour, che comprende oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia, ha già registrato il tutto esaurito in molte delle sue tappe europee. Gli appuntamenti italiani si terranno il 7 ottobre a Milano, presso l’Unipol Forum, e l’11 e 12 ottobre a Roma, al Palazzo dello Sport, tutte date già sold out. Inoltre, questa estate, Damiano si esibirà in alcuni dei principali festival musicali mondiali, tra cui il Lollapalooza a Chicago e il Bonnaroo Music & Arts Festival nel Tennessee.

Con “Funny little FEARS”, Damiano David non solo si afferma come artista solista, ma invita anche il suo pubblico a un’intima esplorazione del suo mondo interiore.