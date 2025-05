DAMIANO DAVID: è uscito oggi “Voices”, brano che anticipa l’album “FUNNY little FEARS”

Da oggi, tutte le piattaforme digitali ospitano “Voices”, il nuovo singolo di Damiano David, estratto dall’attesissimo primo album solista dell’artista, “Funny Little Fears”, la cui uscita è prevista per venerdì 16 maggio. Distribuito da Sony Music Italy / Epic Records, l’album sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, nelle versioni CD e vinile, ed è già possibile pre-ordinarlo.

“Voices” è la traccia di apertura dell’album, caratterizzata da un sound pop coinvolgente che parla a chi lotta contro i propri demoni interiori, riuscendo allo stesso tempo a fondersi con i rumori di sottofondo che risuonano nella mente. “VOICES rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo. Ho definito FUNNY LITTLE FEARS il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante. Pubblicare VOICES prima dell’uscita dell’album è come voltare l’ultima pagina del prologo di questo diario.”, ha dichiarato Damiano.

L’album “Funny Little Fears” si compone di 14 brani che spaziano tra diverse sonorità ed emozioni, a partire dalla teatralità di “Silverlines”, prodotto da Labrinth, passando per l’energia di “Born With a Broken Heart” fino all’intensità di “Next Summer”.

La tracklist completa dell’album include:

1. Voices

2. Next Summer

3. Zombie Lady

4. The Bruise

5. Sick of Myself

6. Angel

7. Tango

8. Born With a Broken Heart

9. Tangerine

10. Mars

11. The First Time

12. Perfect Life

13. Silverlines

14. Solitude (No One Understands Me)

In attesa del debutto del suo album solista, l’artista sarà protagonista dei principali festival estivi, tra cui il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee e il Seoul Jazz Festival, che sarà la sua prima esibizione in Corea del Sud.

In seguito all’estate, Damiano partirà per il World Tour 2025, che prevede oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Le date italiane, già sold out, includono Milano il 7 ottobre e Roma l’11 e 12 ottobre.