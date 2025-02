Damiano David torna con “Next Summer”: il nuovo singolo in uscita il 28 febbraio

Dopo aver incantato il pubblico con un’interpretazione emozionante di Felicità di Lucio Dalla e aver infiammato il Teatro Ariston con Born With a Broken Heart durante l’ultimo Festival di Sanremo, Damiano David annuncia il suo nuovo singolo “Next Summer”, disponibile dal 28 febbraio.

Il brano arriva dopo il successo di Born With a Broken Heart, Silverlines e la speciale reinterpretazione di Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson ft. Miley Cyrus, realizzata per Spotify in occasione di San Valentino.

Lo stesso Damiano ha raccontato il significato più profondo della canzone:

“A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza.”

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, che vedrà Damiano impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Il primo appuntamento italiano sarà il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, mentre la data dell’11 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport) è già sold out. Vista la grande richiesta, è stata aggiunta una seconda data romana il 12 ottobre.

Con Next Summer, Damiano David continua il suo percorso da solista con un brano che promette di emozionare e far riflettere, consolidando il suo posto tra gli artisti più versatili e amati della scena musicale internazionale.