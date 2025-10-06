Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Dopo aver regalato un’anticipazione del suo nuovo brano sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Corviale, l’autorità indiscussa dell’hip hop italiano, Danno, torna a sorprendenti note con il suo singolo “Vamos a la Playa”. Questo banger, disponibile ovunque dal 10 ottobre, è prodotto da Dj Craim e distribuito da ADA Music Italy.

Negli ultimi tempi, Danno ha riscosso un notevole successo per la sua partecipazione al format Red Bull 64 Bars, culminato con una performance travolgente nel maxi evento organizzato nella sua amata Roma. L’artista ha deliziato il pubblico non solo con i suoi brani storici, ma anche con un estratto del nuovo pezzo, ampliando così l’attesa tra i fan.

“Vamos a la Playa” riafferma il ruolo del rap come strumento di critica sociale. Attraverso flow pungenti e una scrittura incisiva, supportati dal beat evocativo di Dj Craim, Danno utilizza la musica per smascherare la deriva autoritaria e il degrado sociale. Il titolo, ispirato ironicamente dalla hit iconica dei Righeira, nasconde un messaggio profondo e attuale: “Danno mette in luce i pericoli delle manipolazioni società odierna, in bilico tra spettacolarizzazione del potere e culto della personalità.”

Danno, al secolo Simone Eleuteri, è una figura pilastro del panorama musicale italiano. Come membro fondatore dei leggendari Colle der Fomento, ha contribuito a plasmare l’hip hop italiano con album celebri come “Odio Pieno”, “Scienza Doppia H”, “Anima e Ghiaccio” e “Adversus”. Con il progetto parallelo Artificial Kid, insieme a Stabber e DJ Craim, ha dato vita a “Numero 47”, un caposaldo dell’hip hop nazionale.

La penna di Danno resta inconfondibile: mescolando cronaca, letteratura e cinema, l’artista non perde mai di vista il peso del suo messaggio, confermandosi anno dopo anno come una delle voci più autorevoli e coerenti della scena. Con “Vamos a la Playa”, Danno non offre solo musica, ma un vero e proprio manifesto di resistenza e denuncia sociale.