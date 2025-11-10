Connect with us

Dardust aggiunge una nuova data a Milano: prosegue l’Urban Impressionism Tour

Published

Dopo i successi delle prime tappe europee, Dardust continua a portare in scena il suo spettacolo tra pianoforte ed elettronica con l’Urban Impressionism Tour, prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking. Dopo il doppio sold out del 20 e 21 novembre al Teatro San Babila di Milano, l’artista annuncia una terza data nel capoluogo lombardo: 20 maggio 2026.

Il tour, che si distingue per la sua dimensione immersiva e multisensoriale, si arricchisce anche di una nuova tappa il 14 dicembre a Milano Marittima (RA), all’interno del Mare D’Arte Festival. Dardust proporrà dal vivo un universo sonoro capace di fondere musica, arte e architettura, offrendo un’esperienza in costante dialogo tra elementi visivi e sonori. Lo spettacolo includerà inoltre brani inediti e reinterpretazioni del suo repertorio storico, arricchito da nuove architetture sonore.

“È sempre un piacere tornare a Milano, una città che per me rappresenta un luogo di forte connessione. Ogni spazio in cui porto la mia musica deve avere una propria identità, un’estetica, un’atmosfera che dialoghi con le mie composizioni. Il Teatro San Babila, con la sua storia e il suo fascino evocativo, è più di un luogo: è un’esperienza, perfetta per accogliere l’universo visivo e sonoro di Urban Impressionism”, racconta Dardust.

Considerato uno dei pianisti italiani più affermati della nuova generazione, l’artista è riconosciuto per uno stile innovativo che mescola classica e contemporanea, ridefinendo i confini della musica strumentale. La tournée rappresenta un nuovo capitolo nella sua evoluzione artistica, in linea con la recente pubblicazione di “Sunset on M. 2025” (INRI/Universal Music), un EP celebrativo dedicato al decimo anniversario del brano che segnò l’inizio del suo percorso. Il progetto, composto da quattro nuove versioni strumentali, rilegge le origini di un linguaggio che nel tour si manifesta nella sua piena maturità.

Il calendario completo dell’Urban Impressionism Tour conferma un fitto programma in tutta Italia:
20 e 21 novembre – Milano @ Teatro San Babila (entrambi sold out)
29 novembre – Lecce @ Teatro Apollo
6 dicembre – Catania @ Teatro Ambasciatori
11 dicembre – Bologna @ Teatro Dehon
13 dicembre – Sassuolo (MO) @ Teatro Carani
14 dicembre – Milano Marittima (RA) @ Mare D’Arte Festival – nuova data
27 dicembre – Monasterace @ Wmf Future Nights (electro set)
12 gennaio – Torino @ Teatro Gioiello
16 gennaio – Padova @ Teatro ai Colli
23 gennaio – Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi
24 gennaio – Verona @ Teatro Nuovo
19 febbraio – Bolzano @ Teatro Cristallo
20 maggio – Milano @ Teatro San Babila – nuova data

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire dalle ore 15:00 di oggi e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di mercoledì 12 novembre.

Con il suo Urban Impressionism Tour, Dardust conferma ancora una volta la sua capacità di costruire ponti tra mondi sonori differenti, creando esperienze che travalicano i confini della semplice esibizione musicale per diventare veri e propri viaggi nell’immaginazione e nella bellezza contemporanea.

