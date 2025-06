DARDUST lancia il nuovo EP “Urban Impressionism (Piano Solo)” il 1° agosto

Dardust, il visionario pianista, produttore e compositore, si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan con l’uscita il 1° agosto del suo atteso EP intitolato Urban Impressionism (Piano Solo). Questo nuovo lavoro propone 8 tracce in versione piano solo, che rappresentano una rilettura alternativa di alcuni brani presenti nel progetto discografico omonimo, uscito lo scorso novembre sotto le etichette Artist First e Sony Masterworks.

A partire dal 20 giugno, il pubblico ha potuto assaporare il primo assaggio del nuovo EP con l’uscita del singolo Nuage for a Fading Sky – Piano Solo su tutte le piattaforme digitali. Questo brano si presenta come una metafora della ricerca di fiducia in se stessi in momenti di incertezza e confusione, descrivendo un pensiero che si ricostruisce gradualmente fino a trovare chiarezza e concentrazione. È una celebrazione della pausa, della meditazione e del processo di rigenerazione mentale.

L’album Urban Impressionism, registrato a Parigi, trae ispirazione dalle geometrie architettoniche delle periferie urbane, dai movimenti brutalista e post-moderno fino alle rapide pennellate dell’impressionismo pittorico.

Parallelamente al lancio del nuovo EP, prosegue il tour del progetto Urban Impressionism, iniziato a marzo con eventi live in location particolari come il Pirelli HangarBicocca di Milano e La Nuvola di Roma. Il tour è passato attraverso 10 città europee e continuerà in Italia con nuove date estive e autunnali. Tra le tappe confermate ci sono Cuneo, Pantelleria, Bologna, Cervia, Roma e tante altre. Da segnalare la nuova data all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia il 28 luglio, i cui biglietti sono disponibili dal 23 giugno.

Prodotto da Metatron, Vivo concerti e ITB International Talent Booking, il tour di Dardust promette di essere un’esperienza unica, capace di unire la potenza della musica di Dardust con la suggestività delle location scelte.