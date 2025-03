DAUDIA: è disponibile in fisico e in digitale “IL NOSTRO TEMPO”

Il duo pop Daudia ha appena rilasciato il nuovo album “Il Nostro Tempo”, disponibile sia in formato fisico che digitale. Il progetto musicale è composto da 11 brani originali scritti e composti dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale, noti per le loro melodie coinvolgenti e innovative.

“Questo album è il diario sul quale abbiamo annotato le emozioni provate in questi anni trascorsi tra l’Italia e il mondo e racchiude tante storie vissute in prima persona o attraverso i racconti di chi abbiamo incontrato lungo il nostro percorso – raccontano i Daudia – Sono storie che sanno di rivincita, sacrificio, senso di smarrimento, amori e tradimenti con un unico filo conduttore: la voglia di far entrare l’ascoltatore in una realtà in cui può sicuramente rispecchiarsi, ritrovando le proprie emozioni in ogni singola canzone”.

“IL Nostro Tempo” presenta un carattere sperimentale e offre una varietà di sonorità che spaziano dall’elettropop al country, passando per brani orchestrali, acustici e vicini al pop rock. Questa diversità è il risultato della ricerca e dell’esplorazione dell’universo pop che caratterizza il percorso artistico del duo.

La tracklist dell’album include brani come “LET’S GO!”, “Solo Noi”, “With You”, “Rivoluzione”, e molti altri che riflettono la nuova direzione artistica dei Daudia. Il titolo stesso dell’album riflette l’intenzione del duo di esprimere liberamente la propria natura e di condurre gli ascoltatori in un viaggio intimo ed emozionale attraverso la musica.

Il percorso artistico dei Daudia ha radici profonde che si sviluppano tra gli Stati Uniti e l’Italia, unendo influenze sonore provenienti da entrambi i paesi. Il nuovo album rappresenta una fusione di queste due anime del progetto artistico del duo attraverso l’alternanza di brani in italiano e in inglese.

“Il Nostro Tempo” è un viaggio musicale emozionante e coinvolgente che offre una panoramica delle esperienze e delle storie vissute dal duo, arricchite da un mix di sonorità innovative e accattivanti. Un lavoro che sicuramente conquisterà il cuore degli appassionati di musica pop e che confermerà il talento e la versatilità dei Daudia come artisti autentici e appassionati.