Spettacolo

DAVE torna con l’attesissimo terzo album “THE BOY WHO PLAYED THE HARP”

Published

Dave, uno dei narratori più avvincenti della sua generazione, ritorna con l’attesissimo terzo album in studio, “The Boy Who Played the Harp”. Disponibile ora in formato digitale, l’album arriverà in tutti i negozi di dischi in CD e LP dal 31 ottobre.

Considerato come un disco di formazione dal profondo significato, Dave affronta temi complessi come l’amore, le relazioni, la fede e lo stato attuale del mondo attraverso dieci tracce ricche di sonorità mozzafiato e ritmi contagiosi. Per questo progetto, l’artista si avvale della partecipazione di una lineup stellare di collaboratori, tra cui la vincitrice del GRAMMY Award Tems nella traccia “Raindance”, la leggenda del rap britannico Kano in “Chapter 16” e l’astro nascente del Regno Unito Jim Legxacy in “No Weapons”. Inoltre, fa la sua ricomparsa il collaboratore di lunga data James Blake, presente in “History” e “Selfish”.

Una delle caratteristiche distintive di questo album è la produzione: Dave produce o co-produce nove delle dieci tracce, dimostrando ancora una volta la sua abilità artistica e la profondità musicale. I fan di vecchia data apprezzeranno la continuazione della saga dei freestyle di compleanno in “My 27th Birthday”.

Il 2026 vedrà Dave impegnato in un importante tour europeo nelle arene, il primo da headliner dal 2022. A partire da Monaco di Baviera il 2 febbraio, il tour toccherà diverse città europee prima di concludersi con quattro serate all’iconica O2 Arena di Londra, offrendo ai fan un’opportunità imperdibile di vederlo dal vivo.

L’uscita di “The Boy Who Played the Harp” è la prima dal 2023, anno in cui la collaborazione “Sprinter” con Central Cee è diventata il disco rap numero 1 più longevo nella storia delle classifiche britanniche. Dave continua così il suo percorso da record che ha consolidato la sua posizione come uno degli artisti più affermati del nostro tempo.

L’album “The Boy Who Played the Harp” è ora disponibile per l’acquisto.

