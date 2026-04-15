Debutto europeo a Milano per Lepas L6 durante la Design Week 2026

Eleganza europea, visione globale e attenzione all’innovazione sostenibile: Lepas si prepara a inaugurare la sua presenza europea con il debutto ufficiale del SUV compatto Lepas L6 durante la Milano Design Week 2026. L’evento si terrà il 20 aprile a Milano, segnando un importante momento per il nuovo marchio di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery.



Sotto il tema "Here’s to Elegance", Lepas intende proporre una nuova concezione di mobilità, fondata sulla fusione tra tecnologia avanzata e un’estetica raffinata e umana. La filosofia centrale del brand - Technology with Warmth, Elegance Without Boundaries - punta a superare la tradizionale separazione tra innovazione tecnologica e design, contribuendo a trasformare la mobilità elettrificata in un’esperienza elegante e centrata sulle persone.



Per Lepas, l’eleganza non è mai una questione di stile superficiale. È un valore senza tempo, in cui tecnologia e umanità coesistono, funzionalità ed estetica si integrano perfettamente.



Questo approccio si riflette nella LEPAS Elegant Technology, una proposta in cui il design - definito "Leopard Aesthetics" e creato da un team internazionale - si combina con l’architettura intelligente della piattaforma energetica LEX. Si tratta di una base versatile e avanzata, pensata per offrire un’esperienza di mobilità sofisticata che guarda al futuro.



L’anteprima europea di Lepas L6 segue il debutto italiano del brand avvenuto a settembre al Salone dell’Automobile di Torino, dove fu presentata la berlina di punta Lepas L8. Ora, durante la settimana milanese del design, il SUV compatto Lepas L6 sarà protagonista assoluto, portando una nuova interpretazione del concetto di mobilità efficiente. Il modello combina tecnologia ibrida plug-in, prestazioni dinamiche e un alto livello di comfort e sicurezza, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta a sostenibilità e innovazione.



Drive Your Elegance non è solo uno slogan, ma la sintesi della visione Lepas: un invito a sperimentare e condividere uno stile di vita elegante nel contesto della nuova mobilità globale.



Il Gruppo Chery, attivo dal 1997 e leader nell’export automotive dalla Cina con 2,4 milioni di vetture prodotte, rafforza così la sua presenza in Italia e in Europa anche attraverso Lepas, accanto ai marchi OMODA e JAECOO. La gamma si distingue per la varietà di soluzioni: dai tradizionali motori a combustione interna a modelli super ibridi ed elettrici al 100 percento.



Con il debutto alla Milano Design Week, Lepas punta a dialogare con le eccellenze internazionali del design e della tecnologia, esplorando insieme nuove possibilità di uno stile di vita elegante nell’era dell’energia pulita.