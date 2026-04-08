Dèmodè tornano con “Orbita”: dance e folk si fondono nel nuovo singolo

Da venerdì 10 aprile arriva in radio e sulle piattaforme digitali “Orbita”, il nuovo brano dei Dèmodè, duo formato dalla cantautrice e chitarrista Julie e dal dj, produttore e autore Anthony Louis. Dopo un percorso di quasi quindici anni di amicizia e collaborazioni, i due artisti hanno dato vita a un progetto in grado di unire mondi musicali apparentemente lontani: la dance e il folk.

Il nuovo singolo si distingue per un sound pop dance dal respiro internazionale, costruito su una base elettronica che dialoga con elementi classici e con riferimenti al synth pop degli anni ’80 e ’90. Il groove pulsante e un rullante dal tocco vintage contribuiscono a creare un’atmosfera capace di evocare nostalgia e modernità allo stesso tempo.

“Orbita” affronta il tema delle relazioni contemporanee, sempre più condizionate dalla paura di esporsi emotivamente e dalle dinamiche sociali che influenzano l’autenticità dei rapporti. Il duo racconta il brano come un incoraggiamento a riconquistare la spontaneità, invitando a vivere il presente senza il timore di mostrarsi per ciò che si è davvero. «Il brano vuole essere una vigorosa testimonianza di come si presenta il panorama sentimentale attuale. Il timore di esporsi è diventato per molti, un dogma dal quale difficilmente si trova una via di fuga – dichiarano i Dèmodè – “ORBITA”, nella sua semplicità, cerca di incoraggiare l’individuo a mettersi a nudo nella relazione, a vivere il presente e ad osare senza preoccuparsi del domani, perché, così facendo, si rischia di perdere qualcosa di autentico».

Il sax del jazzista torinese Danilo Pala impreziosisce il finale del brano, donando un tocco elegante e coerente con la ricerca sonora dei Dèmodè. La direzione esecutiva e creativa del progetto è firmata da Milkrec.

Nati nel febbraio 2025, i Dèmodè si sono rapidamente affermati nel panorama indipendente italiano. Julie (Giulia Luzzi) – rocker con influenze blues, country e cantautorali – e Anthony (Antonio Tolo) – dj e produttore vicino ai linguaggi funk, r&b e disco – hanno costruito una proposta artistica che mescola energia, versatilità e una forte identità sonora. Le loro esibizioni dal vivo sono caratterizzate da un’interazione originale tra vinili e consolle di nuova generazione, con arrangiamenti arricchiti da strumenti come chitarra e flauto.

A un anno dal debutto, il duo ha già partecipato a diversi concorsi prestigiosi, tra cui il San Marino Song Contest 2026. Dopo i singoli “Omeotermia” e “Ottovolante”, “Orbita” rappresenta una nuova tappa nella loro evoluzione artistica, confermando la capacità di unire sensibilità cantautorale e ritmo elettronico in un linguaggio personale e riconoscibile.

Con “Orbita”, i Dèmodè riaffermano la loro visione musicale: un invito a danzare e riflettere allo stesso tempo, dove il battito elettronico incontra il calore umano di una chitarra e la forza di una voce che non teme di raccontarsi.