Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Published

Dopo il successo della prima stagione, “Sacri Misteri con Dennis Quaid” torna in prima visione assoluta su HISTORY Channel a partire dal 6 dicembre, ogni sabato alle 21.30. La docu-serie condotta dalla star statunitense prosegue il suo viaggio affascinante tra leggende, culti e verità nascoste che attraversano culture e secoli, esplorando i confini tra fede, mito e realtà.

In questa nuova stagione, il pubblico sarà guidato ancora una volta da Dennis Quaid attraverso un percorso che intreccia storia, spiritualità, archeologia e folklore. Ogni episodio indaga i misteri che si celano dietro reliquie, monumenti e simboli che hanno plasmato la storia dell’umanità. La serie non si limita a raccontare le leggende, ma le rilegge con rigore e curiosità, accompagnando gli spettatori in un’indagine che unisce testimonianze dirette, ricostruzioni e contributi di esperti e studiosi.

Tra i temi affrontati quest’anno, emergono le domande sull’aldilà e le possibilità della vita oltre la morte, ma anche le strutture costruite dall’uomo nel corso dei secoli per custodire il sacro: mura apparentemente impenetrabili, castelli e fortezze circondati da un’aura di misticismo, fiumi considerati portatori di energia soprannaturale. Luoghi che, talvolta, sono stati trasformati in scenari di potere e oscurità.

La serie si sofferma inoltre sulle forze che hanno spinto civiltà intere alla ricerca della vendetta. Dai dettami dell’antico codice di Hammurabi ai riti dei samurai, fino alle credenze legate al malocchio e alle misteriose bambole voodoo, “Sacri Misteri” mostra come questi elementi abbiano influenzato profondamente il modo in cui le società hanno percepito il sacro, la giustizia e la paura.

Dennis Quaid accompagna gli spettatori in questo itinerario che travalica il tempo e la geografia, ponendo domande che restano sospese tra il terreno e il divino. “Sacri Misteri con Dennis Quaid” non si accontenta di fornire risposte; invita invece a riflettere sul bisogno umano di credere, proteggere e tramandare ciò che viene ritenuto sacro.

Con un linguaggio televisivo coinvolgente e un forte impianto narrativo, la seconda stagione promette di confermare il successo della prima, offrendo un viaggio suggestivo tra le storie e i miti che continuano a influenzare la nostra civiltà.

Dal 6 dicembre ogni sabato alle 21.30 su HISTORY Channel, “Sacri Misteri con Dennis Quaid” riaccende la curiosità sulle origini e i segreti dell’umanità.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”
Find X8 Pro, OPPO

Tecnologia

OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Tecnologia

Un anno di ricerche: cosa ha catturato l’Italia su Google nel 2025

Giochi

Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Spettacolo

Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Motori

Leapmotor raggiunge un nuovo record di consegne in Cina: oltre 70.300 veicoli a novembre

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

Tecnologia

FRITZ!Mesh Set: la rete che trasforma la casa in uno spazio connesso e senza limiti

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Motori

Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Moda

Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Dopo mesi di attesa, HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé una piattaforma di streaming che promette di arricchire il panorama dell’intrattenimento...

1 giorno ago

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Un Natale fatto di regali quotidiani, sorprese e storie per sognare. A partire dal 1° dicembre, RaiPlay Bambini inaugura la sua programmazione natalizia con...

1 giorno ago

Spettacolo

Il Natale di RaiPlay Bambini: un calendario dell’avvento tutto da guardare

Dal 1° dicembre RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, regala ai più piccoli un Natale speciale con un’iniziativa pensata per accompagnare ogni giorno d’attesa...

18 Novembre 2025

Società

Microcriminalità in crescita e rischio povertà oltre la media UE: se ne parla a “È sempre Cartabianca”

Questa sera, martedì 18 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma di Videonews condotto da...

18 Novembre 2025