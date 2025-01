DENTE: annuncia l’arrivo di “Favola”, il nuovo singolo fuori venerdì 17

Dente ha sorpreso i suoi fan con l’uscita del nuovo singolo intitolato “Favola”, previsto per venerdì 17 gennaio. Dopo il successo di “Senza di me”, il primo brano estratto dal suo nuovo progetto uscito a sorpresa il giorno di Natale, Dente continua a incantare con la sua musica delicata ma intensa.

In “Favola”, Dente esplora il tema dell’assenza e della ricerca continua della persona amata, che è ovunque ma introvabile. La canzone riflette su un amore che non si riesce a lasciar andare, trasformando ogni dettaglio della quotidianità in un ricordo struggente.

Il nuovo singolo si inserisce nel prossimo progetto discografico di Dente, previsto in uscita a primavera, promettendo un viaggio emotivo attraverso le sue profonde riflessioni. La canzone è già disponibile per il pre-save su tutte le piattaforme digitali al link ada.lnk.to/_favola.

L’arrangiamento di “Favola” vede le chitarre intrecciarsi al sax soprano e alle atmosfere create dalle tastiere, creando un sound che richiama la calda estetica degli anni ’80. Questo universo musicale amplifica la sensazione di nostalgia e trasporta l’ascoltatore in un mondo sospeso tra il reale e l’immaginario.

Dente non si ferma qui e ha già pianificato una serie di date primaverili nei club, prodotte da Locusta Booking. L’artista si esibirà in varie città italiane tra cui Firenze, Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Conversano (BA).

Il cantautore, al secolo Giuseppe Peveri, ha iniziato la sua esperienza solista nel 2006 e da allora ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano. Con dischi cult come “Non c’è due senza te” e “L’amore non è bello”, Dente ha conquistato il cuore del pubblico con la sua poetica ricca di significato e la sua voce coinvolgente.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo musicale di Dente con il suo nuovo singolo “Favola”, in uscita il 17 gennaio. Un’esperienza emotiva e coinvolgente vi aspetta, pronti a lasciarvi trasportare dalle parole e dalla musica di questo talentuoso cantautore italiano.