dEUS: la band simbolo dell’alternative rock belga torna in Italia per un concerto unico

I pionieri dell’alternative rock europeo tornano a calcare i palchi italiani. I dEUS, una delle band più influenti del Belgio e punto di riferimento del rock sperimentale dagli anni ’90, si esibiranno domenica 29 marzo ai Magazzini Generali di Milano per un’unica imperdibile data nel nostro Paese.

Sul palco, accanto al gruppo guidato da Tom Barman, ci sarà come special guest il progetto Letlo Vin. I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita sulle principali piattaforme di ticketing.

Con questo appuntamento, i dEUS promettono di riportare sul palco l’energia e la creatività che hanno caratterizzato i loro primi lavori, “Worst Case Scenario” (1994) e “In a Bar, Under the Sea” (1996). Una serata che si preannuncia come un viaggio nella storia dell’alternative europeo, tra sperimentazioni sonore, improvvisazioni jazz e brani che hanno segnato un’intera generazione di ascoltatori.

La storia dei dEUS affonda le radici nel 1991, quando Tom Barman, Stef Camil Karlens, Klaus Janzoons, Jules de Borgher e Rudy Trouvé fondano la band ad Anversa. Tre anni dopo pubblicano il loro album d’esordio, “Worst Case Scenario”, un disco che li impone immediatamente sulla scena internazionale grazie a un suono originale, capace di mescolare le influenze dei Pixies e dei Sonic Youth con un approccio musicale più eclettico.

Nel 1996, con il secondo lavoro “In a Bar, Under the Sea”, il gruppo conferma la propria unicità, aprendo la strada a un decennio di continue trasformazioni. Seguono l’EP “My Sister Is My Clock” e il fortunato “The Ideal Crash” (1999), che rafforza ulteriormente la loro fama di innovatori. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2005 la band ritorna con “Pocket Revolution”, con Barman e Janzoons affiancati da Stéphane Misseghers, Alan Gevaert e Mauro Pawlowski.

Negli anni successivi i dEUS continuano a reinventarsi: “Vantage Point” (2008) esplora un lato più pop, mentre “Keep You Close” (2011) recupera l’intensità rock degli inizi. L’album successivo, “Following Sea” (2012), sorprende con nuove sonorità cinematografiche e la prima canzone in francese della band.

Dopo un silenzio durato un decennio, nel 2023 i dEUS tornano con “How To Replace It”, ottavo album in studio che si impone per originalità e freschezza. Il disco conferma la coerenza e l’audacia artistica di una formazione che, pur cambiando nel tempo, non ha mai abbandonato la propria identità.

Il concerto milanese sarà quindi un’occasione rara per vivere dal vivo il ritorno di una delle band più carismatiche della scena europea. I dEUS promettono uno show intenso, in grado di unire passato e presente, dedicato ai fan storici ma anche a chi scopre oggi l’inconfondibile alchimia tra rock, jazz e sperimentazione che da oltre trent’anni li rende unici.