“Dexter: Resurrection” in arrivo su Paramount+ l’11 luglio

Paramount+ ha annunciato il debutto della serie drammatica originale di SHOWTIME, DEXTER: RESURRECTION, fissato per venerdì 11 luglio. Gli appassionati potranno gustare i primi due episodi in esclusiva sulla piattaforma di streaming. Questa nuova saga riprende il filo di DEXTER: NEW BLOOD, mostrando il risveglio di Dexter Morgan dal coma e il suo viaggio a New York in cerca del figlio Harrison, scomparso senza lasciare traccia.

Creata da Clyde Phillips, produttore esecutivo e showrunner noto per la sua nomination agli Emmy, la serie vede il ritorno di Michael C. Hall nei panni del leggendario Dexter Morgan, affiancato da David Zayas e Jack Alcott. A loro si uniscono nel cast Uma Thurman, Peter Dinklage, e James Remar. Tra le guest star figurano Neil Patrick Harris e Krysten Ritter.

Paramount+ ha svelato un teaser trailer per offrire un’anteprima della serie, alla quale si accompagnerà un panel esclusivo al CCXP di Città del Messico il 31 maggio, con la partecipazione di Hall, Zayas, Phillips e Reynolds. Girata a New York, la serie è prodotta da SHOWTIME Studios in collaborazione con Counterpart Studios. Tra i produttori esecutivi figurano, oltre a Phillips, anche Hall, Scott Reynolds e Tony Hernandez. Importante il lavoro di Marcos Siega, che dirige sei episodi, mentre quattro saranno diretti da Monica Raymund.

Con una produzione e una distribuzione curate da Paramount Global Content Distribution, DEXTER®: RESURRECTION è attesa anche per il suo cast stellare e le scelte narrative audaci, promettendo di portare i fan in un percorso emozionante e oscuro. “L’unico modo per uscirne è uscirne insieme,” una frase che promette colpi di scena e drammi familiari, mentre i protagonisti affrontano i loro demoni e cercano di risolvere un passato sempre più ingombrante.