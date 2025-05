DIMITRI FROM PARIS: disponibile il vinile di “In alto mare (REMIX)”

Una nuova ondata di energia sta per travolgere i club di tutto il mondo grazie alla musica intramontabile di Loredana Bertè. Sei dei suoi brani più iconici sono destinati a vivere una nuova vita grazie a una serie di remix pensati per il dancefloor. Il progetto prende il via con il vinile di “In alto mare (REMIX)”, remixato dal celebre Dimitri From Paris, disponibile dal 2 maggio nei negozi indipendenti e dal 16 maggio nella grande distribuzione.**

Disponibile oggi anche il secondo capitolo del progetto: “Ninna Nanna (REMIX)” firmato TWENTY SIX, un giovane e talentuoso produttore italiano noto per i suoi successi virali “Buscando Money” e “Stan”. Il brano, che vantava già un enorme seguito dal 1981, è stato ripensato in chiave tech house per catturare l’attenzione del pubblico moderno.

Il progetto, denominato Bertè Remixes, presenta un totale di sette remix, ognuno unico e affidato a DJ e producer di rilievo. L’obiettivo è reinterpretare i capolavori di Loredana Bertè attraverso vari sottogeneri musicali, offrendo nuove prospettive e permettendo a generazioni diverse di apprezzare al meglio questi brani iconici. “In alto mare (REMIX)” e “Ninna Nanna (REMIX)” di TWENTY SIX sono solo i primi due tasselli di un mosaico musicale che si comporrà nel corso del 2025.

La tracklist del vinile “In alto mare (REMIX)” include varie versioni di questo pezzo straordinario, tra cui l’Adriatique Remix e il Cosmique Dub. Mentre la versione originale continua a essere un pilastro della musica italiana, questi remix aggiungono un tocco moderno e fresco, perfetto per le atmosfere dei club. Il lavoro dei producer non si limita a rendere omaggio a questi brani amati, ma lo fa esaltando e amplificando la loro essenza senza tempo.

Questo ambizioso progetto non consiste solo nel reinterpretare la musica di Loredana Bertè, ma anche nel celebrare la sua innata energia e grinta che, ancora oggi, continua a ispirare le persone. Sette remix, in cui passato e presente si fondono armoniosamente, promettono di trasformare la pista da ballo in un luogo dove giovani e vecchie generazioni possono unirsi per celebrare la musica di una delle regine indiscusse della scena musicale italiana.